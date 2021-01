Diretta Brindisi Burgos/ Streaming video DAZN: per il primato (Champions League)

DIRETTA BRINDISI BURGOS: SI GIOCA PER IL PRIMO POSTO

Brindisi Burgos, in diretta dal PalaPentassuglia, si gioca alle ore 20:30 di mercoledì 27 gennaio: la partita chiude il programma del gruppo H di basket Champions League 2020-2021, ed è sostanzialmente ininfluente per entrambe le squadre. Sia la Happy Casa che il San Pablo sono infatti ampiamente qualificate alla Top 16, con 4 vittorie e una sconfitta: si tratterà dunque di una sfida diretta per il primo posto, chi vince ottiene il primato nel girone e, almeno sulla carta, un accoppiamento più morbido al prossimo turno (che, ricordiamo, sarà già ad eliminazione diretta).

Non che conti troppo, visto che le insidie si nascondono un po’ da ogni parte ma, guardando la questione dall’altro lato della medaglia, la banda di Frank Vitucci è in grado di competere con tutte le potenziali avversarie; c’è anzi la forte ambizione di arrivare fino in fondo e provare a mettere un trofeo internazionale in bacheca. Sarà interessante vedere come andranno le cose nella diretta di Brindisi Burgos; mentre aspettiamo che arrivi il momento della palla a due, proviamo a fare qualche rapida valutazione circa i temi principali che sono legati a questa partita.

DIRETTA BRINDISI BURGOS STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Brindisi Burgos non verrà trasmessa sui canali della nostra televisione: l’unico modo per seguire la partita di Champions League è quello di sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma DAZN, che ha preso in carico i match di questa competizione di basket. La visione sarà dunque in diretta streaming video, utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone oppure servendosi di una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

DIRETTA BRINDISI BURGOS: RISULTATI E CONTESTO

Nell’analizzare la diretta di Brindisi Burgos, possiamo dire che gli spagnoli non sono ancora certi del primo posto nel girone a causa della sconfitta in volata maturata sul parquet di Ostenda: senza quel ko di un punto gli spagnoli avrebbero sostanzialmente chiuso il discorso, perché nel match di andata contro la Happy Casa hanno vinto di 22 punti e dunque avrebbero potuto permettersi di perdere e difendere lo scarto. Così invece la sfida del PalaPentassuglia si trasforma in uno spareggio, senza più i conti da dover fare circa la differenza canestri; come detto a Vitucci interessa il giusto, ma battere la squadra iberica sarebbe una rivincita rispetto al brutto ko in trasferta, e consentirebbe anche di mandare un segnale forte a tutte le rivali che dovessero incrociare la strada dei pugliesi nella Top 16. Ricordiamo anche che in campionato Brindisi non ha giocato l’ultimo turno: avrebbe dovuto sfidare Roma, che però da tempo è stata esclusa dalla Serie A1 lasciando una giornata di riposo, a rotazione, a tutte le altre 15 squadre del torneo. Burgos invece è la squadra campione in carica: l’anno scorso ha batutto in finale l’Aek Atene.

