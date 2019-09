Diretta Brindisi Cantù/ Streaming video e tv: sfida già importante (basket Serie A1)

Brindisi Cantù sarà diretta dagli arbitri Beniamino Manuel Attard, Guido Federico Di Francesco e Alessandro Nicolini: alle ore 20:30 di giovedì 26 settembre si gioca la partita valida per la prima giornata del campionato di basket Serie A1 2019-2020. Al PalaPnetassuglia arriva una Acqua San Bernardo che sembra aver risolto i suoi problemi economici (se non altro si è iscritta al torneo, a differenza di altre realtà) e adesso vuole provare a fare quel salto di qualità che è mancato nelle ultime stagioni; l’avversaria è una Happy Casa che ha iniziato l’annata la scorsa settimana, perdendo la semifinale di Supercoppa Italiana (con polemica) ma mostrando di essere già piuttosto rodata. L’obiettivo è chiaro per Frank Vitucci: qualificarsi ai playoff come l’anno scorso e poi provare a spingersi il più in là possibile. Vedremo dunque quello che succederà nella diretta di Brindisi Cantù, nel frattempo possiamo dare uno sguardo ai temi principali della partita.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Brindisi Cantù non è una di quelle che saranno disponibili nella prima giornata; tuttavia gli appassionati potranno avvalersi del consueto servizio dato dalla piattaforma Eurosport Player, che anche quest’anno fornisce tutte le partite del campionato di basket in diretta streaming video. Bisognerà essere abbonati al servizio e dotarsi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone.

DIRETTA BRINDISI CANTU’: IL CONTESTO

Dunque Brindisi Cantù è già una sfida abbastanza importante nell’economia del campionato: la Happy Casa, che ha confermato Vitucci come allenatore, può essere già rodata per aver giocato a Bari nello scorso fine settimana, e sta maturando una crescita costante negli anni. Il quinto posto dell’ultimo campionato, con eliminazione ai quarti playoff per mano di Sassari, può essere ripetuto a patto però che si ritrovino le stesse sensazioni; il pubblico è caloroso e fin da questa partita proverà a spingere i suoi giocatori. Cantù come detto h dovuto penare anche solo per garantire la salvezza di una società storica, e ha deciso di affidare la squadra a un tecnico esperto come Cesare Pancotto; un anno fa i brianzoli hanno mancato i playoff solo in virtù delle sfide dirette, quasi un miracolo se pensiamo alla situazione finanziaria. Oggi la certezza è quella di avere una grande squadra nel campionato di Serie A1, la speranza dell’Acqua San Bernardo è ovviamente quella di essere in campo anche a maggio e giugno per giocare la post season.



