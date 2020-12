Diretta Brindisi Cantù/ Streaming video tv: Pancotto fermerà Vitucci? (basket A1)

DIRETTA BRINDISI CANTÙ: NONA GIOIA PER VITUCCI?

Brindisi Cantù, partita che sarà diretta dagli arbitri Guido Giovannetti, Gianluca Sardella e Matteo Boninsegna, si gioca alle ore 18:00 di domenica 6 dicembre: al PalaPentassuglia va in scena la decima giornata del campionato di basket Serie A1 2020-2021. Sono finiti gli aggettivi per la Happy Casa, l’unica squadra che stia riuscendo a tenere il passo di Milano: Frank Vitucci ha aperto la stagione in maniera incredibile e adesso vola, consapevole di potersi anche giocare il primo posto in regular season qualora l’Olimpia dovesse essere distratta dagli impegni di Eurolega. L’Acqua San Bernardo invece deve recuperare due partite, e la sua classifica è ancora parziale: per il momento record negativo, ma prima della sosta per gli impegni delle nazionali è arrivata una vittoria convincente e importante contro Roma, per staccarsi un minimo dalla zona calda. Vedremo allora come andranno le cose nella diretta di Brindisi Cantù; aspettando che arrivi la palla a due possiamo provare a fare qualche valutazione sui temi principali legati alla partita.

BRINDISI CANTÙ IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Brindisi Cantù: per tutti gli appassionati di basket l’appuntamento è quindi su Eurosport Player, la piattaforma che fornisce tutte le gare del campionato (anche quelle trasmesse in televisione) ai suoi abbonati, naturalmente in diretta streaming video. Il sito ufficiale www.legabasket.it vi permetterà di consultare liberamente le informazioni utili come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori, ma anche la classifica di Serie A1 e i contenuti multimediali.

DIRETTA BRINDISI CANTÙ: RISULTATI E CONTESTO

Come abbiamo già detto, Brindisi Cantù può rappresentare per la Happy Casa l’occasione per prolungare la striscia vincente: otto successi consecutivi per i pugliesi, che stanno facendo meglio di alcune big che si erano presentate ai nastri di partenza con l’obiettivo di lottare per il primato in regular season. Dal mazzo è invece uscita questa Brindisi, che in estate ha perso pezzi importanti nel suo roster ma ha saputo lavorare con raziocinio per fornire valide alternative a coach Vitucci; il quintetto base è uno dei migliori nella Lega, la panchina comunque fa il suo e per il momento non ci sono limiti a dove la squadra potrebbe arrivare. Cantù, come già successo nelle ultime stagioni, lotta in particolar modo per salvarsi; tempi difficili anche dal punto di vista economico, la passione di una piazza storica non è mai venuta meno ma bisogna fare i conti con una realtà che non può più essere quella dei tempi migliori. Tutto sommato Cesare Pancotto sta svolgendo un buon lavoro ed è una garanzia come allenatore; sarà interessante valutare se riuscirà a fare il colpo grosso al PalaPentassuglia fermando la corsa della Happy Casa, sarebbe una vittoria dal valore quasi doppio.

