Diretta Brindisi Cluj Napoca/ Streaming video tv: per sbloccarsi (CL basket)

DIRETTA BRINDISI CLUJ NAPOCA: PARTITA DA NON SBAGLIARE

Brindisi Cluj Napoca, in diretta dal Palazzetto dello Sport Elio Pentassuglia della città pugliese, si gioca questa sera, lunedì 18 ottobre 2021, con palla a due fissata per le ore 20.30. Siamo nella seconda giornata del girone G della Champions League 2021-2022 di basket e la diretta di Brindisi Cluj Napoca si annuncia già come una partita molto delicata per le sorti europee della Happy Casa Brindisi, che è infatti reduce da una sconfitta al debutto.

I pugliesi infatti hanno perso alla prima giornata, tra l’altro una pesante sconfitta casalinga per 61-88 al cospetto degli israeliani dell’Hapoel Holon, dunque adesso Brindisi è già di fronte a una partita da non sbagliare, perché due sconfitte casalinghe sono uno scenario da evitare a ogni costo. Di fronte ci saranno i rumeni del U-BT Cluj-Napoca, che invece nella prima giornata hanno vinto per 66-60 in casa contro i turchi del Darussafaka. Motivo in più per non far scappare una squadra già avanti in classifica: cosa succederà in Brindisi Cluj Napoca stasera?

DIRETTA BRINDISI CLUJ NAPOCA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Brindisi Cluj Napoca non dovrebbe essere garantita su canali televisivi italiani, tuttavia ricordiamo la possibilità della diretta streaming video che sarà trasmessa sul canale YouTube ufficiale della Basketball Champions League.

DIRETTA BRINDISI CLUJ NAPOCA: IL CONTESTO

Quello che abbiamo detto in precedenza aiuta già a capire perché la diretta di Brindisi Cluj Napoca sia una partita così importante per il cammino europeo della Happy Casa, che gioca nell’anomala data del lunedì e per questo motivo ha anticipato a venerdì l’impegno di campionato contro la Fortitudo Bologna. Adesso però l’attenzione va tutta sulla Champions League, dove siamo già davanti a un primo bivio stagionale, perché una seconda sconfitta farebbe malissimo agli uomini di Frank Vitucci.

Bisognerà fare tesoro della dura lezione subita contro l’Hapoel Holon, perché perdere con 27 punti di scarto non fa mai bene, soprattutto in casa propria. Il Cluj Napoca è una buona squadra, ma nulla di irresistibile per una delle migliori formazioni italiane: gli avversari però arrivano da una vittoria e sarebbe dunque esiziale concedere il bis. Vero che l’eliminazione immediata toccherà solo all’ultima di ciascun girone, con le seconde e le terze che vanno ad un turno di spareggi per raggiungere le prime (ammesse immediatamente alla Top 16), però oggi Brindisi è già di fronte a un bivio…

