Diretta Brindisi Cremona/ Streaming video Rai: Happy Casa favorita! (basket A1)

DIRETTA BRINDISI CREMONA: VITUCCI PER CHIUDERE IL DISCORSO

Brindisi Cremona verrà diretta dagli arbitri Valerio Grigioni, Giulio Pepponi e Gianluca Capotorto: l’appuntamento è alle ore 20:45 di domenica 18 aprile presso il PalaPentassuglia, dove le due squadre chiudono il programma della 28^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2020-2021.

Una sfida intrigante, anche se chiaramente c’è una favorita d’obbligo: la stagione straripante della Happy Casa ha portato al primo posto in classifica con la possibilità di avere il fattore campo anche nell’eventuale finale scudetto, e questa è una parola che i pugliesi devono iniziare a pronunciare pur sapendo che la strada sarà parecchio complessa.

Dall’altra parte abbiamo una Vanoli che dopo le difficoltà estive, quando ha perso Meo Sacchetti e ha dovuto ponderare la scelta di iscriversi o meno al campionato, ha comunque disputato un’annata interessante; è in piena corsa per un posto nei playoff e sarebbe già un grande traguardo considerate quelle che erano le premesse, un colpo qui sarebbe l’ideale ma bisognerà valutare come andranno le cose nella diretta di Brindisi Cremona, aspettando la quale possiamo fare una rapida valutazione sui temi principali che sono legati a questa partita.

DIRETTA BRINDISI CREMONA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Brindisi Cremona sarà trasmessa in chiaro per tutti su Rai Sport + HD, e di conseguenza l’appuntamento sarà anche su sito o app ufficiali di Rai Play per la mobilità; inoltre, come ormai sappiamo bene, la piattaforma Eurosport Player fornisce tutte le partite del campionato di basket ai suoi abbonati, in diretta streaming video e dunque tramite l’utilizzo di apparecchi mobili quali PC, tablet e smartphone. Ricordiamo poi che sul sito ufficiale www.legabasket.it troverete tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornato in tempo reale, ma anche le statistiche dei giocatori e delle squadre e la classifica di Serie A1. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA BRINDISI CREMONA: RISULTATI E CONTESTO

Brindisi Cremona, come abbiamo detto, è una partita che sulla carta non dovrebbe avere sorprese: il cammino della Happy Casa in questa Serie A1 è stato fantastico, di fatto Frank Vitucci è riuscito a replicare quanto aveva fatto otto anni fa con Varese e ancora una volta andrà alla ricerca dello scudetto. La prima volta gli era andata male; quest’anno la concorrenza è addirittura più ampia e già in semifinale avremmo un incrocio comunque tostissimo, ma la Brindisi che abbiamo visto sul parquet giornata dopo giornata ha tutto per arrivare fino in fondo, anche perché rispetto alle avversarie ha molto meno da perdere qualora il percorso dovesse fermarsi prima, al netto della delusione ovvia e giusta. La Vanoli proverà a ottenere un posto nei playoff; dovesse fallire, saprebbe di aver condotto una stagione al massimo delle sue possibilità, trovando ancora una volta un giocatore che rappresenta un lusso per il nostro campionato e sfiorando la qualificazione alla Coppa Italia. Di più come detto era difficile fare: un applauso a Paolo Galbiati che ancora una volta si è dimostrato allenatore competente e dal futuro luminoso, la squadra cremonese ha poco da perdere e proverà a fare il colpo al PalaPentassuglia…

