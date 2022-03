Diretta Brindisi Cremona/ Streaming video tv: chance di rilancio pugliese (basket A1)

DIRETTA BRINDISI CREMONA: VITUCCI FAVORITO MA…

Brindisi Cremona, una partita che viene diretta dagli arbitri Lanzarini, Di Francesco e Marziali, si gioca alle ore 18:00 di domenica 20 marzo: siamo al PalaPentassuglia, nella 23^ giornata del campionato di basket Serie A1 2021-2022. È un match che sulla carta non avrebbe storia, ma che incredibilmente potrebbe essere più aperto del lecito: infatti la Happy Casa sta faticando in questa parte di stagione, ha perso parecchio smalto e la sconfitta della Vitrifrigo Arena ha certificato le difficoltà di una squadra che ora sta seriamente rischiando di non arrivare ai playoff, cosa che per le premesse sarebbe quasi un dramma.

Cremona invece si trova all’ultimo posto in classifica: aveva battuto un colpo importante vincendo il recupero contro Napoli, ma poi è affondata in casa contro Reggio Emilia e di conseguenza deve ancora navigare parecchio per provare a salvarsi. Sarà molto interessante scoprire quello che succederà nella diretta di Brindisi Cremona; aspettando che la partita si giochi, possiamo iniziare con il fare qualche rapida valutazione circa i temi principali che emergeranno da questo pomeriggio del PalaPentassuglia.

DIRETTA BRINDISI CREMONA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Brindisi Cremona non sarà una di quelle che per la 23^ giornata del campionato di Serie A1 verranno trasmesse sui canali della nostra televisione. Naturalmente sappiamo bene che da questa stagione il broadcaster ufficiale della Lega Basket è diventato Discovery Plus, e dunque sarà la piattaforma in questione a garantire tutti i match del turno in diretta streaming video, ovviamente riservata agli abbonati. Il portale ufficiale della Lega, che trovate all’indirizzo www.legabasket.it, fornirà invece le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornato in tempo reale.

DIRETTA BRINDISI CREMONA: RISULTATI E CONTESTO

Nella diretta di Brindisi Cremona entrambe le squadre hanno motivi per evitare la sconfitta. La Happy Casa l’anno scorso era stata la seconda forza della regular season, aveva stupito tutti per la qualità del suo roster e Frank Vitucci aveva svolto un lavoro splendido permettendo alla sua squadra di correre con le corazzate della Serie A1. In questa stagione Brindisi è partita allo stesso modo trovando anche un Nick Perkins quasi dominante, ma poi le cose sono andate peggiorando e adesso, anche per la costanza che certe avversarie sono riuscite a trovare, il rischio di non giocare i playoff sta diventando seriamente concreto e bisogna necessariamente vincere questa abbordabile partita per non rimanere troppo indietro.

Per la Vanoli il discorso è ovviamente diverso: la corsa della squadra di Paolo Galbiati viene fatta in questo momento su Napoli, Treviso e Pesaro ma queste tre squadre hanno vinto due partite in più, dunque anche andare a riprenderne una (sempre ammettendo che la Fortitudo Bologna resti dietro) non sarà immediato anche perché, onestamente parlando, sembra che al roster di Cremona manchi effettivamente qualcosa per fare il vero salto di qualità. Sarà una partita davvero delicata quella del PalaPentassuglia, Brindisi parte ovviamente favorita ma non è affatto detto che la Vanoli non sia in grado di fare il colpo grosso in trasferta…











