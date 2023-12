DIRETTA/ Brindisi Crotone (risultato 0-0) video streaming tv: in campo, via! (3 dicembre 2023, Serie C)

DIRETTA BRINDISI CROTONE (RISULTATO 0-0): SI GIOCA!

La diretta della sfida che pone di fronte Brindisi Crotone presenta due squadre che si trovano rispettivamente al diciannovesimo e settimo posto in classifica. Padroni di casa che risultano essere la difesa più battuta di questo campionato con 29 gol presi. Inizio da dimenticare per la squadra pugliese che con 11 gol realizzati risulta anche essere il peggior attacco dell’intero campionato. Il penultimo posto con 10 punti certifica questo momento di difficoltà per la formazione neopromossa dalla serie D.

La sfida di oggi li vede affrontare il Crotone che invece si posiziona al settimo posto con 25 punti in campionato. Le reti realizzate risultano essere 23 mentre quelle subite 21, proiettandosi al secondo posto nella classifica dei gol realizzati in questo campionato. Da segnalare la presenza di due attaccanti a quota 7 gol in campionato in casa Crotone: stiamo ovviamente parlando di Guido Gomez e Marco Tumminello. Crotone che deve anche dimenticare l’uscita ai calci di rigore in settimana contro il Catania in Coppa Italia serie C. (Marco Genduso)

BRINDISI CROTONE STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Brindisi Crotone sarà disponibile, novità di quest’anno per la Serie C, in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Brindisi Crotone in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

BRINDISI CROTONE: SQUALI FAVORITI!

Brindisi Crotone, in diretta domenica 3 dicembre 2023 alle ore 20.45 presso lo Stadio Franco Fanuzzi di Brindisi, sarà una sfida valida per la sedicesima giornata del campionato di Serie C. C’è grande voglia di fare punti per due squadre che arrivano a questo appuntamento da momenti diametralmente opposti.

Il Brindisi occupa il penultimo posto in classifica con 10 punti, frutto di tre vittorie, un pareggio e undici sconfitte. Padroni di casa reduci da un filotto horror, nell’ultimo turno è arrivata la sconfitta per 2-0 contro la Virtus Francavilla. Il Crotone, invece, è settimo a quota 25 punti, raccolti grazie a sette vittorie, quattro pareggi e quattro sconfitte. Serie positiva per i pitagorici, che nell’ultimo turno hanno superato 2-1 il Potenza.

PROBABILI FORMAZIONI BRINDISI CROTONE

I due allenatori sono alle prese con i dilemmi della vigilia, andiamo a conoscere le probabili formazioni della diretta Brindisi Crotone. Partiamo dai padroni di casa, il modulo è il 4-2-3-1: Albertazzi, Valenti, Bellucci, Cappelletti, Nicolao, Malaccari, Cancelli, Albertini, Mazia, Galano, Bunino. Passiamo adesso agli Squali, Zauli si affida al 4-4-2: Dini, Cantisani, Loiacono, Papini, Giron, Negro Di Sefano, Tribuzzi, Petriccione, D’Ursi, Tumminello, Gomez.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Brindisi Crotone sorridono alla formazione di Zauli. Prendiamo in esame i numeri degli esperti di Eurobet: la vittoria del Brindisi è a 3,20, il pareggio è a 3,20, mentre il successo del Crotone è a 2,05. Per i bookmakers non ci saranno molte reti: Under 2,5 a 1,53, Over 2,5 a 2,20. Infine Gol e No Gol rispettivamente a 2,10 e 1,57.











