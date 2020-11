Diretta Brindisi Darussafaka/ Streaming video DAZN: la Happy Casa in Champions League

DIRETTA BRINDISI DARUSSAFAKA: SFIDA A UNA CORAZZATA

Brindisi Darussafaka sarà in diretta dal PalaPentassuglia, alle ore 20:30 di mercoledì 11 novembre: è la seconda giornata nel gruppo H di basket Champions League 2020-2021, ma per la Happy Casa si tratta dell’esordio in questa competizione internazionale, perché il match che si sarebbe dovuto disputare una settimana fa contro il San Pablo Burgos è stato rinviato a causa del Coronavirus. Situazione che sta diventando sempre più seria, e che qualcuno teme possa portare a una nuova cancellazione dei tornei; uno scenario che, guardando in casa nostra, Ettore Messina ha per esempio prospettato e augurato nei giorni scorsi. Ad ogni modo i pugliesi ospitano quella che per la competizione è una corazzata: capace di giocare l’Eurolega in qualche occasione, vincitrice della Eurocup due anni fa, ha ospitato grandi giocatori e allenatori (si pensi a David Blatt) ed è sicuramente favorita, ma Brindisi sta attraverso un periodo straordinario di forma e in campionato vola, reduce dalla vittoria della Segafredo Arena. Sarà allora molto interessante vedere come andranno le cose nella diretta di Brindisi Darussafaka; nel frattempo possiamo provare ad analizzare qualche tema principale legato alla partita di Champions League.

DIRETTA BRINDISI DARUSSAFAKA IN STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Brindisi Darussafaka non sarà disponibile sui canali della nostra televisione; tuttavia gli abbonati DAZN potranno avvalersi delle immagini tramite dispositivi mobili perché questo portale garantisce i match del torneo e, inoltre, anche per questa partita di Champions League l’appuntamento per tutti gli appassionati rimane sulla piattaforma Eurosport Player, dunque in diretta streaming video e riservato anche qui ai clienti del servizio. Ricordiamo poi che sul sito ufficiale championsleague.basketball potrete trovare tutte le informazioni utili: dai contenuti multimediali alle classifiche dei quattro gironi di regular season, fino alle statistiche delle squadre e il tabellino play-by-play della partita in questione.

DIRETTA BRINDISI DARUSSAFAKA: RISULTATI E CONTESTO

Il vero tema nella diretta di Brindisi Darussafaka riguarda più che altro il lungo periodo: adesso che la Happy Casa inizia a giocare le coppe, riuscirà a mantenere lo straordinario livello tenuto in Serie A1 fino a questo momento? La vittoria sul parquet della Virtus Bologna è stata la sesta consecutiva, che ha mantenuto i pugliesi a stretto contatto con l’imbattuta Milano; il progetto di Frank Vitucci viaggia a meraviglia, ma adesso appunto bisognerà valutare se e in che modo Brindisi saprà gestire il doppio impegno anche se, rispetto ad Eurolega e Eurocup, si gioca ogni due settimane. Il girone è superabile: il Darussafaka come abbiamo detto resta il grande favorito per prendersi il primo posto, ma la seconda piazza è assolutamente alla portata di una Brindisi che, per qualità nel roster e livello di gioco mostrato in campionato, non è certamente inferiore a San Pablo Burgos e Ostenda, per quanto i belgi abbiano tanta esperienza e ottimi risultati in questi contesti. Non resta quindi che aspettare per valutare come andranno le cose sul parquet del PalaPentassuglia, tra qualche ora si gioca e noi saremo pronti a lasciar parlare le due squadre protagoniste di questa partita di Champions League.



