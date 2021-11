DIRETTA BRINDISI DARUSSAFAKA/ Video streaming Rai: le parole di Frank Vitucci

DIRETTA BRINDISI DARUSSAFAKA: PARLA VITUCCI

In vista della diretta di Brindisi Darussafaka, vale certo la pena dare spazio anche alle parole dell’allenatore pugliese che solo qualche giorno fa, tramite i canali del club aveva ben chiarito i motivi dietro al KO occorso contro i turchi nel turno di andata. A margine della terribile trasferta turca Vitucci aveva affermato: “Le statistiche raccontano di come sia evidente il non corretto bilanciamento dei nostri tiri in attacco. Abbiamo tirato con percentuali troppo basse da tre punti, sbagliato diversi lay-up ma potevamo scegliere meglio le soluzioni offensive per attaccare il perimetro.

Loro nel secondo tempo hanno giocato meglio e hanno trovato il modo di attaccarci in area. Siamo 0/3 in Champions è vero, ma abbiamo la possibilità di vincere la prossima partita per provare a qualificarci al play-in con la terza piazza”. Vi è dunque ancora ottimismo in casa della Happy Casa: “Sono sicuro che la squadra vorrà reagire e fare del proprio meglio per invertire la rotta anche in Europa“.

DIRETTA BRINDISI DARUSSAFAKA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Brindisi Darussafaka sarà disponibile per tutti in chiaro su Rai Sport + HD, canale numero 57 del telecomando: in aggiunta ricordiamo anche la disponibilità della diretta streaming video della sfida di basket per la Champions league, tramite sito o app di Rai Play. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAI PLAY

BRINDISI DARUSSAFAKA: SFIDA GIÀ DECISIVA PER VITUCCI

Brindisi Darussafaka, in diretta dallo Palazzetto dello sport Elio Pentassuglia, è la partita di basket in programma oggi, martedì 16 novembre 2021: palla a due fissato per le ore 20.30. Siamo nel vivo della regular season per la Champions league di basket e per la formazione pugliese ecco che il contesto è subito gravissimo, pure alla vgilia della quarta sfida. Dopo anche il KO rimediato in Turchia sempre contro il Darussafaka, la formazione di Vitucci è ferma all’ultimo gradino della classifica del girone e con 0 punti fin qui messi da parte ecco che si fa sempre più vicina l’immediata eliminazione dal torneo continentale.

Alla vigilia della trasferta al PalaPentassuglia, ha invece speranze di redenzione il club turco, che vantando un successo (ottenuto per l’appunto su Brindisi lo scorso 3 novembre) e ancora un match da disputare in più rispetto al rivale, può ancora strappare in extremis un pass che vale la fase finale della Champions league. Pure la squadra di Selcuk dovrà dare il massimo oggi e sperare di fare ancora il bis a spese dei biancazzurri: e non sarà un’impresa facile. La sfida dunque che ci apprestiamo a vivere sarà fondamentale: che accadrà sul parquet pugliese?

DIRETTA BRINDISI DARUSSAFAKA: IL CONTESTO

Siamo impazienti di dare il via alla diretta tra Brindisi e Darussafaka, match della Champions league di basket che pure, abbiamo accennato prima, si annuncia davvero delicatissimo. Specie per la formazioni pugliese. Come abbiamo ben detto, la squadra di Vitucci versa in pessime condizioni per quanto riguarda la coppa: con tre partite disputate sono ben tre le sconfitte patite da Brindisi, messe da parte pure con prestazioni affatto eccellenti. Dal debutto con l’Hapoel Holon dove è stato un pesantissimo 88-61, l’Happy Casa ha fatto vedere cose interessanti, ma sia contro Cluj Napioca che contro il Darssafaka, nel match di andata, di fatto non ha mai pienamente convinto lungo tutto l’incontro.

Non è dunque nel miglior conteso che Brindisi deve ripartire oggi: pure contro un rivale in ottima condizioni come è il Darussafaka. La squadra turca, pur battuta al debutto in coppa contro il Cluj Napoca (ma per 60-66) ha davvero ben fatto nella sfida di andata contro la Happy Casa, occorso tra le mura di casa: un chiaro 82-76 che fa ben sperare in vista della sfida di questa sera (almeno i suoi tifosi). Va pure detto che la squadra di Selcuk in campionato pure sta mettendo da parte risultati interessanti nelle ultime settimana: il rooster è in ottime condizioni e dunque sarà rivale ostico per Brindisi.

