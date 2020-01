DIRETTA/ Brindisi Digione (risultato 88-93) streaming: Brindisi sfiora la rimonta

DIRETTA BRINDISI DIGIONE (FINALE 88-93): BRINDISI SFIORA LA RIMONTA

Ha sfiorato la rimonta l’Happy Casa Brindisi, ma alla fine sono stati i francesi di Digione a portare a casa la vittoria con un 88-93 in casa dei pugliesi. Ultimo quarto vibrante da parte di Brindisi, soprattutto negli ultimi minuti in cui la formazione di casa si è avvalsa delle giocate di Banks, che ha riportato sull’80-86 Brindisi, mentre Brown riesce ad erodere ulteriormente lo svantaggio sull’84-88. A +4 però Digione non permette più agli avversari di ridurre lo svantaggio, chiudendo poi alla fine a +5, con questo successo i francesi prendono la testa di un girone di Champions League in cui le squadre sono ancora molto schiacciate fra loro. (agg. di Fabio Belli)

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Brindisi Digione non sarà disponibile sui canali della nostra televisione; l’unico modo per seguire questa partita di basket è quello di sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma Eurosport Player, che fornisce tante gare della pallacanestro nazionale e internazionale in diretta streaming video. Dovrete pertanto armarvi di dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone; ricordiamo anche che sul sito basketball.championsleague troverete informazioni utili relative alle classifiche della Champions League e alle statistiche di squadre e giocatori.

HAPPY CASA IN DIFFICOLTA’

Choude a -13 il terzo quarto la Happy Casa Brindisi, che vede farsi impervia la strada verso il successo nel match di Champions League di basket contro i francesi di Digione. Che sono ripartiti dopo l’intervallo col piglio giusto e a metà del terzo parziale hanno trovato probabilmente il break decisivo della partita, con Kulvietis e Sulaimon che hanno portato a +16 la formazione ospite sul 47-63. Brindisi ha provato faticosamente a risalire la china arrivando di nuovo fino a 10 punti di distanza, stessa forbice all’intervallo, ma una tripla di Julien ha portato Digione sul 58-71, portando di fatto i francesi a un passo dalla vittoria finale. (agg. di Fabio Belli)

ALLUNGO TRANSALPINO

Allunga a +10 Digione nella sfida di Champions League di basket contro la Happy Casa Brindisi. La formazione pugliese ha provato a migliorare l’efficacia del proprio gioco offensivo ma con scarsi risultati, con una tripla di Kulvietis Digione si è portata a +11 sul 22-33, per allungare arriva una bomba da 3 di Campogrande per la Happy Casa che riporta il parziale sul 26-34. Stone riesce a centrare di nuovo una tripla, sul 35-43 Brindisi prova ad accorciare prima dell’intervallo così come era già accaduto nel corso del primo quarto, ma l’ultima parola ce l’ha Digione che chiude sul 37-47. Holston è finora il miglior marcatore della partita con 13 punti per Digione, risponde per Brindisi Thompson con 12 punti. (agg. di Fabio Belli)

BUONA PARTENZA FRANCESE

Ottima partenza dei francesi di Digione nel match di Champions League contro Brindisi. I transalpini chiudono la prima frazione a +5 sul 17-22, con una tripla di Ulmer che ha fatto registrare il primo break della partita fissando il parziale sull’11-15, anche se Thompson ha immediatamente risposto dalla linea dei 3 punti riportando i pugliesi a ridosso sul 14-15. Ancora una tripla di Sulaimon e Digione accarezza l’idea di chiudere il primo quarto a +8, ma ancora una bomba da 3 punti, stavolta di Sutton, permette a Brindisi di non ritrovarsi già staccata dagli avversari in maniera significativa dopo solo un quarto di gioco. (agg. di Fabio Belli)

PALLA A DUE!

Brindisi Digione comincia: nei pochi minuti che ancora ci separano dalla palla a due per questa partita della decima giornata della Champions League di basket, spendiamo qualche parola in più anche sulla formazione francese. Il JDA Dijon Basket finora nel girone D ha raccolto sei vittorie e tre sconfitte, un bilancio positivo che mette il Digione in una posizione favorevole per la qualificazione agli ottavi, anche se questo gruppo è uno dei più equilibrati e di conseguenza è ancora presto per fare calcoli. A livello storico, possiamo notare che il Digione vanta in bacheca una Coppa di Lega nel 1993 e una Coppa di Francia nel 2006, massime soddisfazioni per una società che invece a livello internazionale ha come punto più alto la finale della FIBA EuroCup Challenge 2003-2004. L’obiettivo dei pugliesi è quello di confermare ancora una volta il fattore campo, ma adesso la parola passa al campo, che è pronto ad emettere i propri verdetti: Brindisi Digione comincia davvero! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

LE STATISTICHE DELLA HAPPY CASA

Ci avviciniamo sempre più alla diretta di Brindisi Digione, spulciamo allora tra i numeri della Happy Casa di coach Frank Vitucci in questa stagione. L’andamento finora a dire il vero è stato migliore in campionato piuttosto che in Coppa, dove la qualificazione agli ottavi è in bilico. Concentriamo però adesso la nostra attenzione sulla Champions League che oggi è di attualità, dunque possiamo osservare che abbiamo per Brindisi quattro vittorie a fronte di cinque sconfitte nelle nove partite sinora disputate, con un bilancio clamorosamente opposto fra casa e trasferta. Quattro vittorie infatti al PalaPentassuglia su altrettante partite disputate, cinque sconfitte su cinque però lontano dall’Italia. La differenza punti è leggermente negativa (-8) a causa di 781 punti segnati e 789 subiti. Il dato a dire il vero è molto positivo per quanto riguarda l’attacco che è il migliore del girone, ma pessimo in difesa, che è invece la peggiore del raggruppamento. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

LE PAROLE DI FRANK VITUCCI

Aspettiamo la diretta di Brindisi Digione, con cui la Champions League riparte dopo due settimane di pausa. Torniamo allora a poco prima di Natale per ricordare che l’ultima uscita di Brindisi era stata una sconfitta a Bonn, prestazione che il coach della Happy Casa, Frank Vitucci, aveva commentato in questi termini alla fine della partita: “È stata una partita dura, in cui abbiamo giocato bene per larghi tratti ma non siamo stati consistenti per 40 minuti. Potevamo capitalizzare al meglio il vantaggio accumulato nel terzo quarto, ma Bonn è stata più brava di noi a fare le giocate giuste e cambiare inerzia al match. Non ci siamo adeguati nell’ultimo quarto e la differenza di punti finale è troppo ampia per l’andamento dell’incontro. Dobbiamo controllare meglio il ritmo e capire quando attaccare o abbassare l’intensità. Non preoccupiamoci più di tanto e andiamo avanti per la nostra strada, ci saranno altre chances di vincere match fuori casa in Champions League e giocarci le nostre carte per il passaggio del turno”. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

ORARIO E PRESENTAZIONE

Brindisi Digione, in diretta dal PalaPentassuglia della città pugliese, si gioca alle ore 20.30 di questa sera, mercoledì 8 gennaio, per la decima giornata del gruppo D della Champions League 2019-2020 di basket. La Happy Casa Brindisi finora ha raccolto quattro vittorie e cinque sconfitte, un rendimento insufficiente per entrare nelle prime quattro in classifica che si qualificheranno agli ottavi al termine della stagione regolare. A dicembre per i pugliesi ci sono state una vittoria contro il Neptunas Klaipeda e una sconfitta a Bonn, i giochi sono ancora apertissimi perché la graduatoria è corta, ma di certo oggi sarebbe fondamentale vincere Brindisi Digione. I francesi infatti finora vantano sei vittorie e tre sconfitte: possono ancora essere nel mirino di Brindisi se stasera la Happy Casa saprà vincere, tutto invece diventerebbe ben più difficile in caso di un colpaccio francese.

DIRETTA BRINDISI DIGIONE: IL CONTESTO

Verso la diretta di Brindisi Digione, dobbiamo ricordare che la Champions League torna protagonista dopo due settimane di pausa, perché a differenza della Eurolega e anche del campionato si è fermata nel periodo delle festività natalizie. La situazione come detto è ancora apertissima per la Happy Casa Brindisi di coach Frank Vitucci, che però fin qui ha fatto meglio in campionato piuttosto che in Champions League, dove servirà uno sforzo supplementare nelle ultime cinque giornate della stagione regolare per conquistare un posto fra le prime quattro del girone che avranno accesso agli ottavi. Sarà una lunga volata da questa sera fino alla prima settimana di febbraio: nulla naturalmente si deciderà già con Brindisi Digione, però il cammino potrebbe volgere al bello oppure diventare già maledettamente difficile per i pugliesi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA