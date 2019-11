Diretta Brindisi Falco/ Streaming video tv: sfida delicata in Champions League

Brindisi Falco Szombathely si gioca al PalaPentassuglia, con palla a due alle ore 20:30 di mercoledì 20 novembre: nella sesta giornata del gruppo D di basket Champions League 2019-2020 c’è un solo risultato a disposizione della Happy Casa, vale a dire la vittoria. ll ko subito a Salonicco, contro una squadra che fino alla scorsa settimana aveva 0 punti in classifica, ha spinto i pugliesi fuori dalle prime quattro della classifica, ovvero quelle che si qualificano al turno successivo; per di più perdere in casa contro gli ungheresi, che come la squadra di Frank Vitucci hanno 2 vittorie e 3 sconfitte, porterebbe a perdere un’altra posizione e rischiare di veder allontanare la Top 4. Serve allora una sterzata: sicuramente i valori sul parquet parlano nettamente a favore della Happy Casa, ma la gestione del doppio impegno sta creando qualche problema e allora sarà interessante vedere quello che succederà nella diretta di Brindisi Falco Szombathely, della quale possiamo intanto valutare alcuni dei temi principali.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Brindisi Falco Szombathely non verrà trasmessa in diretta tv sui canali del nostro Paese; dunque l’unica alternativa per seguire questa partita è quella di sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma Eurosport Player, che fornisce le gare di Champions League in diretta streaming video: dovrete pertanto armarvi di dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. Ricordiamo anche che sul sito basketball.championsleague troverete informazioni utili relative alle classifiche della Champions League e alle statistiche di squadre e giocatori.

DIRETTA BRINDISI FALCO SZOMBATHELY: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Brindisi Falco Szombathely è importante per la Happy Casa: i pugliesi hanno osservato il turno di riposo in campionato, dunque hanno avuto una settimana piena per preparare questo appuntamento ma, per contro, non hanno avuto lo “stacco” di una partita ufficiale dopo la sconfitta in Grecia. Quello contro il Paok può essere un ko duro da digerire, appunto perchè la squadra di Salonicco non aveva ancora vinto in Champions League e perchè la partita si è sviluppata in grandissimo equilibrio fino al termine, quando alla Happy Casa è sembrata proprio finire la benzina sufficiente a condurre in porto la serata. Mancano ancora 9 partite da giocare nel girone: virtualmente c’è tutto il margine anche per arrivare al primo posto in classifica, ma è chiaro che adesso la squadra di Frank Vitucci debba dare una risposta dal punto di vista del carattere, dimostrando di aver assorbito l’ultima sconfitta e di essere pronta a giocarsela ad armi pari anche in ambito internazionale (in campionato il passo è anche migliore di quanto ci si potesse aspettare).



