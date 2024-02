Diretta/ Brindisi Foggia (risultato finale 0-2): la chiude Salines per i rossoneri (19 febbraio 2024)

DIRETTA BRINDISI FOGGIA (RISULTATO FINALE 0-2): BIS ROSSONERO!

Triplice fischio, la diretta Brindisi Foggia termina con il risultato finale di 2-0 per gli ospiti. A Santaniello, replica Salines con un tap in vincente procurato proprio dal tiro di Santaniello, respinto da Savio che regala la più facile delle occasioni a Salines.

I rossoneri mettono a referto la seconda vittoria consecutive, un ottimo risultato con una rete per tempo per portare a casa la missione. Da lodare l’atteggiamento di un Brindisi mai domo, ma inferiore dal punto di vista tecnico. Tre punti comunque meritati per il Foggia. (aggiornamento di Christian Attanasio)

DIRETTA BRINDISI FOGGIA (RISULTATO 0-1): SANTANIELLO!

Termina il primo tempo della diretta Brindisi Foggia, risultato che rimane sempre di 1-0 in questa sfida tutta pugliese. Nessuna rete in quest’ultima parte della frazione iniziale, decisa fin qui lo ricordiamo dal timbro di Santaniello.

Vediamo se nel secondo tempo i padroni di casa faranno valere il fattore interno recuperando la rete di svantaggio o se sarà il Foggia, sicuramente messa meglio in classifica, a dare il colpo di grazie alla partita. (aggiornamento di Christian Attanasio)

Inizia la diretta Brindisi Foggia, risultato di 1-0 per i rossoneri in questa prima parte di gara. Al quarto d’ora l’attaccante Santaniello trova il vantaggio: Salines imbuca Millico, l’ex Torino trova il compagno dalla destra che stappa la partita.

Gli ospiti hanno approcciato molto bene all’incontro e questo lo dimostra il vantaggio, ma non solo. Il Brindisi è stato preso alla sprovvista, probabilmente non si aspettavano un Foggia così aggressivo sin dalle prime battute. (aggiornamento di Christian Attanasio)

DIRETTA BRINDISI FOGGIA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA!

Eccoci pronti a seguire la diretta di Brindisi Foggia, ma ci resta naturalmente il tempo di presentare le statistiche delle due formazioni verso il derby pugliese per il girone C della Serie C. Il campionato a dire il vero è stato finora piuttosto faticoso sia per il Foggia e soprattutto per il Brindisi: gli ospiti del Foggia infatti finora hanno raccolto 29 punti in classifica con sette vittorie, otto pareggi e undici sconfitte, con 24 gol segnati a fronte dei 32 al passivo per un brutto -8 nella voce della differenza reti.

D’altronde il Brindisi fa ancora peggio: quattro vittorie, cinque pareggi e ben diciassette sconfitte hanno portato 17 punti in classifica, mentre la differenza reti è addirittura -31, perché il Brindisi ha segnato 17 gol, ma pesano parecchio i ben 48 già al passivo. Adesso però non è più tempo di numeri e parole: cediamo allora senza indugio la parola ai protagonisti sul campo, perché ora comincia davvero la diretta di Brindisi Foggia! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

BRINDISI FOGGIA, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Brindisi Foggia sarà trasmessa in esclusiva su NOW poiché Sports Eleven, casa della Serie C nelle ultime stagioni, non detiene più i diritti della terza divisione del calcio che è passata dunque interamente a NOW.

Anche la diretta streaming Brindisi Foggia sarà visibile unicamente su Now, come detto divenuta la piattaforma di riferimento della Serie C avendo l’esclusiva a trasmettere tutto il campionato da qui alla fine della stagione.

BRINDISI FOGGIA, TESTA A TESTA

La diretta della sfida tra Brindisi Foggia rappresenta un importante derby pugliese. Queste due formazioni tra il 2019 e oggi si sono ritrovate l’una contro l’altra in tre circostanze. La sfida del 2019 è terminata con il risultato di 1-1. Ad andare in rete per il Brindisi D’Ancora; per il Foggia invece Iadaresta. La seconda sfida è stata quella giocata nel 2020 con il successo dei rossoneri grazie al rigore decisivo firmato al minuto 45 da parte di Federico Gentile.

L’ultima sfida giocata, nonché quella della gara di andata di quest’anno, è stata vinta dal Foggia con il risultato di 2-0. Ad andare in rete entrambi nel primo tempo, Garattoni e Schenetti. I tre punti sono andati al Foggia con il Brindisi in netta difficoltà nel trovare punti quest’anno. (Marco Genduso)

I ROSSONERI SONO TORNATI A VINCERE

La diretta Brindisi Foggia, in programma lunedì 19 febbraio alle ore 20:45, racconta della 27esima giornata di Serie C Girone C. I biancoblu sono sempre più in crisi, una situazione veramente complessa dato che l’ultima vittoria è del 10 dicembre contro il Sorrento.

Il Foggia è invece riuscita ad ottenere i tre punti in occasione del 3-2 inflitto al Monopoli. Una liberazione dato che anche i rossoneri non stavano vivendo un periodo felice considerando le sconfitte con Taranto, Giugliano, Avellino, Virtus Francavilla e Turris oltre al pareggio per 1-1 contro il Catania, firmato da Rapisarda e Santaniello.

BRINDISI FOGGIA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Brindisi Foggia vedono i padroni di casa schierarsi col 3-5-2. In porta Saio, difesa a tre con Gorzelewski, Merletti e Bonnin. A centrocampo spazio a Galazini, Labriola, Petrucci, Speranza e Pinto. Tandem offensivo Trotta-Bunino.

Il Foggia risponde con il modulo 4-3-3. Tra i pali ecco Perina, difeso qualche metro più avanti da Silvestro, Ercolani, Carillo e Rizzo. Nella zona nevralgica del campo ci saranno Tascone, Odjer e Vezzoni mentre in attacco il tridente scelto vedrà Rolando, Santaniello e Milico dal primo minuto.

BRINDISI FOGGIA, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Brindisi Foggia danno per favorita la squadra ospite a 2.05. Secondo sisal, l’1 è dato a 3.55 mentre la X a tre volte la posta in palio.

L'Over 2.5 è quotato 2.35 contro l'1.50 del segno opposto. Concludiamo il discorso scommesse con il Gol a 2 e il No Gol a 1.70.











