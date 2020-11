Diretta Brindisi Fortitudo Bologna/ Streaming video Rai: match intrigante (basket A1)

DIRETTA BRINDISI FORTITUDO BOLOGNA: SFIDA INCERTA…

Brindisi Fortitudo Bologna, che sarà diretta dalla terna arbitrale composta da Carmelo Paternicò, Andrea Bongiorni e Giacomo Dori, è il posticipo nella sesta giornata del campionato di basket Serie A1 2020-2021: al PalaPentassuglia si gioca domenica 1 novembre con palla a due alle ore 20:45. Sfida interessante: la Lavoropiù deve anche riscattare il pesante tonfo di Champions League contro il Bamberg e sa che le energie andranno gestite al meglio per recuperare la situazione in campionato, che non è del tutto rosea. Tutto sommato la prestazione contro Milano è stata buona, pur se è maturata la sconfitta; la Happy Casa invece sta volando, e dopo aver perso all’esordio ha conosciuto solo vittorie, compresa l’ultima che si è presa di autorità ed esperienza a Trieste. Un match dal forte sapore di playoff, e qualche incrocio interessante sul parquet; vedremo allora come andranno le cose nella diretta di Brindisi Fortitudo Bologna, intanto possiamo fare qualche valutazione sui temi portanti di questa sfida.

Ricordiamo che la diretta tv di Brindisi Fortitudo Bologna sarà trasmessa su Rai Sport e dunque in chiaro per tutti, con la possibilità di seguirla anche sul portale Rai Play senza costi aggiuntivi; in alternativa l’appuntamento per gli appassionati resta quello che riguarda esclusivamente la piattaforma Eurosport Player, alla quale bisogna essere abbonati e che fornisce tutte le gare della Serie A1 di basket. La visione del match sarà in diretta streaming video; sul sito www.legabasket.it troverete poi tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play, le statistiche dei giocatori impegnati sul parquet, le classifiche del torneo e di rendimento e gli highlights delle sfide precedenti. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

E’ indubbio che Brindisi Fortitudo Bologna rappresenti un incrocio diretto tra due forti outsider: dopo il gruppo delle big arrivano sostanzialmente queste due società, che hanno storie diverse ma le stesse ambizioni. La Happy Casa vuole proseguire nel suo percorso di crescita e ha dato prova di poter diventare una potenza del basket italiano, avendo già giocato una finale di Coppa Italia e trovando, come già detto, un avvio di stagione importante nel quale ha confermato di poter reggere il livello nonostante le partenze di spessore dopo il lockdown. Tornata in Serie A1 dopo dieci anni, la Fortitudo non ha potuto concludere un anno che le sarebbe servito come apprendistato e ha dovuto un po’ forzare i tempi, si è affidata a Meo Sacchetti e la campagna acquisti è stata tra le migliori di tutto il campionato. Tuttavia, il campo ha rivelato per il momento qualche difficoltà di troppo: serve ancora il giusto amalgama per far convivere tre grandi realizzatori che però, almeno a rotazione, possono fare le fortune dell’Aquila biancoblu. Al PalaPentassuglia si giocherà una partita davvero intrigante, tra poche ore sapremo chi si prenderà la vittoria…



