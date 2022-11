Diretta Brindisi Groningen/ Streaming video tv, partita da vincere (Europe Cup)

Brindisi Groningen, in diretta alle ore 20.30 di questa sera, mercoledì 23 novembre 2022, si gioca presso il Palazzetto dello Sport “Elio Pentassuglia” naturalmente della città pugliese per la quinta giornata del girone F della FIBA Europe Cup 2022-2023 di basket, che non sta dando grandi soddisfazioni finora alla Happy Casa Brindisi, che infatti è terza (il gruppo è da quattro squadre) con un bottino di due vittorie e altrettante sconfitte nelle prime quattro giornate. D’altro canto, hanno fatto ancora peggio gli olandesi del Donar Groningen, già certi dell’eliminazione a causa di quattro sconfitte su quattro finora.

Per presentare la diretta di Brindisi Groningen, bastano quindi poche parole: per i pugliesi è obbligatoria la vittoria. Infatti passeranno alla fase successiva le prime due di ogni girone e questo significa che al momento Brindisi sarebbe eliminata: bisogna allora sfruttare l’aiuto offerto dal calendario oggi, per poi giocarsi tutto nella sesta e decisiva partita in Estonia contro il Kalev/Cramo, che in questo momento è una delle due formazioni che precede i pugliesi, al pari degli ucraini del Budivelnyk Kiev. Che risposte ci darà quindi la diretta di Brindisi Groningen?

DIRETTA BRINDISI GRONINGEN STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Brindisi Groningen non viene trasmessa sui canali della nostra televisione, ma esiste un’alternativa per seguire le partite di Europe Cup grazie alla FIBA, la federazione internazionale di basket che organizza la competizione: la visione di Brindisi Groningen sarà in diretta streaming video e senza costi, tramite il canale YouTube ufficiale della FIBA. Va infine ricordato il portale ufficiale della competizione all’indirizzo fiba.basketball/europecup/22-23, per rimanere aggiornati con il tabellino play-by-play e il boxscore in tempo reale.

DIRETTA BRINDISI GRONINGEN: IL CONTESTO

Presentando la diretta di Brindisi Groningen, ribadiamo che stasera per la Happy Casa non ci saranno alternative alla vittoria. La differenza valori è netta, come evidenziato dal fatto che all’andata Brindisi andò a vincere per 65-87 in Olanda, ma nella corsa verso la qualificazione sarà necessario non sbagliare, perché per il resto i pugliesi hanno raccolto solamente una vittoria, per 88-86 in casa contro gli estoni del Kalev/Cramo, mentre contro Kiev sono arrivate due sconfitte e questo significa che gli scontri diretti sono di sicuro in svantaggio in caso di arrivo a pari punti. Tradotto: per qualificarsi Brindisi deve per forza vincere entrambe le partite rimanenti, l’impresa sarà farlo in Estonia ma intanto oggi non si può scivolare sulla buccia di banana.

Allargando la nostra analisi anche al campionato, dobbiamo osservare che Brindisi arriva dalla pesantissima sconfitta casalinga per 74-102 al cospetto di Pesaro, che ha macchiato un cammino comunque non del tutto negativo, che vede la Happy Casa con tre vittorie e quattro sconfitte in Serie A dopo le prime sette partite giocate. Adesso però pensiamo alla FIBA Europe Cup, dove per Brindisi non ci sono alternative: o vince, o di fatto sarà virtualmente quasi eliminata già questa sera…











