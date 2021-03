Diretta Brindisi Hapoel Holon/ Streaming video DAZN: i playoff di Champions League

DIRETTA BRINDISI HAPOEL HOLON: HAPPY CASA AI PLAYOFF

Brindisi Hapoel Holon, in diretta dal PalaPentassuglia, si gioca alle ore 20:30 di mercoledì 3 marzo: la partita è valida per la prima giornata nel gruppo I di basket Champions League 2020-2021. Secondo girone per la Happy Casa, che arriva dalla vittoria su Trieste in campionato e adesso inizia i playoff della competizione internazionale: la formula è la stessa della prima fase, dunque avremo un round robin con sfide di andata e ritorno per una classifica composta da 4 squadre, soltanto le prime due accederanno ai quarti di finale che, finalmente, saranno disputati ad eliminazione diretta.

Per quello che ha fatto vedere nel corso della regular season la squadra pugliese ha tutte le possibilità di arrivare anche in fondo alla Champions League, anche se certamente le insidie non mancano e dunque bisognerà stare attenti a cominciare da oggi; vedremo dunque quello che succederà nella diretta di Brindisi Hapoel Holon, intanto prima che arrivi la palla a due possiamo cominciare a fare qualche valutazione su quelli che saranno i temi principali che ci presentano la sfida del PalaPentassuglia.

DIRETTA BRINDISI HAPOEL HOLON STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Ricordiamo che la diretta tv di Brindisi Hapoel Holon non sarà disponibile sui canali della nostra televisione: la partita non verrà trasmessa, ma i clienti DAZN potranno usufruire della visione in diretta streaming video utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. L’altro modo che avrete per seguire la partita di Champions League sarà quello di sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma Eurosport Player, che si occupa in maniera massiccia del basket italiano e internazionale. Inoltre sul sito championsleague.basketball troverete tutte le informazioni utili sul match, come il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornato in tempo reale.

DIRETTA BRINDISI HAPOEL HOLON: RISULTATI E CONTESTO

Brindisi Hapoel Holon sarà giocata nuovamente senza D’Angelo Harrison, che settimana scorsa è stato operato al ginocchio: la guardia è già rientrata in Puglia dove ha iniziato il percorso di riabilitazione, intanto Frank Vitucci ha perso il suo leader tecnico e in termini di punti e valutazione ma la Happy Casa ha già dimostrato di poter essere competitiva anche senza di lui. Certo bisognerà adesso valutare in che modo la formazione pugliese saprà sopperirvi quando conterà davvero; in Coppa Italia l’assenza di Harrison si è sentita eccome e in Champions League ci sono avversarie che non guardano in faccia nessuno e hanno grande fisicità. L’Hapoel Holon è squadra senza dubbio esperta che ha vinto il suo girone iniziale di Champions League, potrebbe essere tra le candidate a giocarsi il titolo e Brindisi dovrà stare molto attenta a non fallire l’appuntamento casalingo, perché in questi playoff anche il minimo dettaglio può fare la differenza.



