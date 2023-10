DIRETTA BRINDISI JUVE STABIA/ Video streaming tv: i precedenti sono appena due (Serie C, 10 ottobre 2023)

DIRETTA BRINDISI JUVE STABIA: I TESTA A TESTA

La diretta della sfida Brindisi Juve Stabia pone di fronte due formazioni che si sono trovate all’interno di un rettangolo di gioco verde solamente in due circostanze prima di quest’oggi. Stiamo parlando della stagione regolamentare di Lega Pro C2/C del 2009/2010. Le due sfide sono terminate rispettivamente con i risultati di 3-1 e 1-2. In entrambi i casi ad avere la meglio la Juve Stabia che possiede quindi il 100% di successo nei match giocati contro il Brindisi. Nessun pareggio e nessuna vittoria, dunque, per i pugliesi che vorranno di certo oggi rifarsi nel tentativo di ribaltare questa statistica.

Vespe che arrivano al match con tre vittorie nelle ultime 5 partite giocate. In due di queste tre vittorie sono arrivati più di un gol. Nell’ultima sfida è riuscito a trionfare contro il Potenza, dopo la lotteria dei calci di rigore. Sempre rimanendo in Coppa Italia serie C, il Brindisi ha ottenuto un successo importante nel derby contro la Virtus Francavilla, imponendosi grazie al rigore realizzato da Ganz con i padroni di casa in 9 uomini a causa delle espulsioni di Biondi e De Marino. (Marco Genduso)

BRINDISI JUVE STABIA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Brindisi Juve Stabia sarà disponibile, novità di quest’anno per la Serie C, in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Brindisi Juve Stabia in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

BRINDISI JUVE STABIA: VESPE PER ALLUNGARE IN VETTA

Brindisi Juve Stabia, in diretta martedì 10 ottobre 2023 alle ore 18.30 presso lo stadio Franco Fanuzzi di Brindisi, sarà una sfida valida per la settima giornata del campionato di Serie C. Punti importanti in palio questo tardo pomeriggio tra due squadre reduci da una bella vittoria.

Il Brindisi è quattordicesimo in classifica con 6 punti, frutto di due vittorie e tre sconfitte. La compagine biancazzurra nell’ultimo turno ha vinto 1-3 contro il Latina. La Juve Stabia, invece, è in vetta alla classifica con 14 punti, raccolti grazie a quattro vittorie e due pareggi. Le Vespe arrivano a questo appuntamento dall’1-0 contro il Monopoli.

PROBABILI FORMAZIONI BRINDISI JUVE STABIA

A pochi minuti dal fischio d’inizio della diretta Brindisi Juve Stabia è tempo di andare a scoprire le probabili formazioni del match. Il Brindisi sceglie il 4-2-3-1: Saio, Valenti, Cappelletti, Bizzotto, Nicolao, Costa, Ceesay, Albertini, Malaccari, Bunino, Fall. Passiamo adesso alla formazione di Castellamare di Stabia, in campo con il 3-5-2: Ngagne, Baldi, Bachini, Bellich, Andreoni, Romeo, Buglio, Leone, Mignanelli, Candellone, Piscopo.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

In attesa del via della diretta Brindisi Juve Stabia, è tempo di andare a scoprire le quote delle scommesse. Prendiamo come riferimento i numeri di Eurobet: la vittoria del Brindisi è a 2,50, il pareggio è quotato a 3,00, mentre il successo della Juve Stabia è a 2,85. L’Under 2,5 è a 1,57 e Over 2,5 è a 2,20, infine Gol e No Gol rispettivamente a 1,85 e a 1,82.











