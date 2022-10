Diretta Brindisi Kalev Cramo/ Streaming video tv: occhio agli estoni! (Europe Cup)

DIRETTA BRINDISI KALEV/CRAMO: MATCH ABBORDABILE!

Brindisi Kalev Cramo, in diretta dal PalaPentassuglia, si gioca alle ore 20:30 di mercoledì 26 ottobre: questa partita è valida per la terza giornata nel gruppo F di basket Europe Cup 2022-2023. La seconda competizione organizzata da FIBA ci presenta un match sulla carta abbordabile per la Happy Casa, reduce dalla brillante vittoria di Groningen; tuttavia bisogna comunque fare attenzione all’avversaria estone, che dopo il successo interno contro il Donar ha piegato anche il Budivelnyk imponendosi a Kiev, dunque in questo momento comanda il girone e fa da punto di riferimento per le altre rivali.

Tecnicamente, questo va detto, il livello della Happy Casa è superiore a quello delle squadre che affronta in questa Europe Cup; tuttavia in una competizione internazionale come questa bisogna sempre mantenere al massimo il livello fisico e di intensità, soprattutto perché giocando ogni tre giorni le energie vanno gestite nel migliore dei modi. A proposito: in Serie A1 la Happy Casa ha vinto in volata contro Brescia prendendosi due punti importanti; ora vedremo quello che succederà nella diretta di Brindisi Kalev Cramo, aspettandone la palla a due facciamo qualche rapida valutazione sui temi principali che sono legati alla partita.

DIRETTA BRINDISI KALEV CRAMO STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Brindisi Kalev Cramo non viene trasmessa sui canali della nostra televisione: non ci sarà dunque un appuntamento con il tradizionale schermo, ma ormai sappiamo che esiste un’alternativa per quanto riguarda le partite di Europe Cup. La programmazione del torneo infatti compete alla FIBA, la federazione internazionale di basket che organizza la competizione: la visione sarà in diretta streaming video e senza costi, infatti per accedere alle immagini sarà sufficiente visitare YouTube (con apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone) e selezionarne la pagina ufficiale della FIBA.

DIRETTA BRINDISI KALEV CRAMO: RISULTATI E CONTESTO

Sarà comunque interessante assistere alla diretta di Brindisi Kalev Cramo: la squadra estone torna a giocare in Europe Cup dopo sette anni e all’epoca le cose erano andate tutt’altro che bene, perché nel girone eliminatorio erano arrivate sei sconfitte in altrettante partite. L’anno scorso invece Kalev Cramo era in Champions League, era stata eliminata subito ma se non altro era riuscita a portare a casa due vittorie; stiamo parlando di una squadra che in ambito locale è abituata a dominare (ha vinto il campionato per 12 volte e la coppa in sette occasioni).

Chiaramente però se si parla di basket internazionale paga dazio, come del resto si è avuto modo di vedere anche ai recenti Europei, quando l’Italia ha incrociato la selezione baltica. Tuttavia gli estoni hanno aperto il girone di Europe Cup vincendo entrambe le partite, e sparigliando già le carte con il successo di Kiev: Brindisi contro il Budivelnyk ha perso in casa, è vero che ogni partita fa a sé ma chiaramente si tratta di un dato che dobbiamo tenere in considerazione. Adesso noi ci concentriamo sull’attesa della palla a due di Brindisi Kalev Cramo, vedremo poi cosa succederà tra qualche ora sul parquet del PalaPentassuglia…











