DIRETTA/ Brindisi Latina (risultato 0-0) video streaming tv: in campo, si gioca! (11 febbraio 2024)

DIRETTA BRINDISI LATINA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Una diretta quella di Brindisi Latina che non si giocava da quasi dieci anni se non fosse per l’ultimo match a fine settembre dell’anno scorso, era la stagione 2010/2011, Latina e Brindisi erano nel girone C della Lega Pro Seconda Divisione. In entrambi i confronti, i nerazzurri del Latina hanno prevalso sulla squadra all’epoca denominata Città di Brindisi, guidata da Massimo Rastelli e con giocatori come Roberto Taurino e Pasquale Maiorino.

DIRETTA/ Benevento Brindisi (risultato finale 2-0): decidono Lanini e Starita! (Serie C, 4 febbraio 2024)

Il primo scontro, tenutosi il 5 dicembre 2010 al Fanuzzi, ha visto il Latina vincere per 1-0, con la rete decisiva su calcio di rigore di Emiliano Tortolano al 34′. Nel secondo incontro, disputato al ritorno con i campi invertiti, il risultato è stato di 2-0 in favore del Latina, con i gol realizzati da Alessandro Farina al 57′ e Vincenzo Giannusa al 71′. Vediamo come si rispolvererà dopo qualche mese questo scontro che sa molto di un calcio che non c’è più. (agg. Gianmarco Mannara)

Diretta/ Latina Giugliano (risultato finale 0-1): espulso Ercolano! (Serie C oggi 2 febbraio 2024)

BRINDISI LATINA, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Brindisi Latina sarà trasmessa in esclusiva su NOW poiché Sports Eleven, casa della Serie C nelle ultime stagioni, non detiene più i diritti della terza divisione del calcio che è passata dunque interamente a NOW.

Anche la diretta streaming Brindisi Latina sarà visibile unicamente su Now, come detto divenuta la piattaforma di riferimento della Serie C avendo l’esclusiva a trasmettere tutto il campionato da qui alla fine della stagione.

BRINDISI LATINA, PARTITA EQUILIBRATA

La diretta Brindisi Latina, in programma domenica 11 febbraio alle ore 14:00, racconta della 25esima giornata di Serie C Girone C. I biancoblu non vincono dal 2-0 in casa del Sorrento da metà dicembre, reti di Bunino e Lombardi. Da lì in poi, rendimento al di sotto delle aspettative con quattro sconfitte e tre pareggi.

Video/ Monterosi Tuscia Brindisi (0-0) highlights: un pari dal sapore di sconfitta (27 gennaio 2024)

Il Latina ha perso nell’ultimo turno per 1-0 col Giugliano, seconda settimana senza vittoria dato che il 27 gennaio finì 1-1 con la Casertana. I tre punti mancano infatti dal 19 gennaio: 1-0 con il Monterosi Tuscia, rete decisiva di Fella all’inizio della ripresa.

BRINDISI LATINA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Brindisi Latina vedono i padroni di casa schierarsi col 4-5-1. In porta Saio, difesa a quattro con Bonnin, Gorzelwski, Bellucci e Pinto. Il centrocampo sarà formato da Monti, Labriola, Speranza, Bagatti e Calderoni. In attacco Bunino.

Risponde il Latina con il modulo 3-4-3. Tra i pali Fasolino, retroguardia composta da Rocchi, Marino e De Santis. I due esterni saranno Paganini e Ercolano con a centrocampo sia Perseu e Di Livio. In attacco tridente di qualità e quantità con Del Sole, Fella e Riccardi.

BRINDISI LATINA, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Brindisi Latina favorita la squadra ospite a 1.77. Secondo sisal, l’1 fisso è dato a 4 mentre la X fisso a 3.20.

L’Over 2.5, vale a dire almeno tre gol nel match, è offerto a 2,20 con l’Under a 1.52. Gol e No Gol sono invece rispettivamente quotati a 1.85 e 1.82.











© RIPRODUZIONE RISERVATA