DIRETTA/ Brindisi Messina video streaming tv: cos’era successo all’andata? (Serie C, 2 marzo 2024)

DIRETTA BRINDISI MESSINA: TESTA A TESTA

La diretta della sfida che pone di fronte Brindisi Messina sta per iniziare in attesa dell’arrivo da parte del direttore di gara vi mostriamo l’unico precedente giocato tra le due formazioni. Successo andato alla squadra pugliese nella gara di andata con il risultato di 0-1. Rete firmata dall’attaccante Simone Ganz che è riuscito a ribadire in rete al minuto 73 portando la vittoria alla propria squadra. All’interno di 90 minuti ben 7 cartellini gialli ma soprattutto due espulsioni.

A finire la partita anzitempo Plescia per il Messina e De Angelis per il Brindisi. La sfida di oggi vede arrivare il Messina con un grande momento di forma alla luce delle 5 vittorie nelle ultime partite giocate. Brindisi che manca invece la vittoria dal lontano dicembre 2023, contro il Sorrento. (Marco Genduso)

BRINDISI MESSINA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Brindisi Messina sarà disponibile in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Brindisi Messina e in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

LA PRESENTAZIONE

Brindisi Messina, in diretta sabato 2 marzo 2024 alle ore 18.30 presso lo stadio Franco Fanuzzi di Brindisi, sarà una sfida valida per la ventinovesima giornata del campionato di Serie C. Peloritani verso i play off in una lenta ma costante risalita, l’ultimo pareggio contro il Picerno terzo in classifica è comunque un risultato importante e al momento i siciliani si trovano a tre lunghezze dalla zona play off nel girone C.

Il Brindisi è invece sempre sul fondo della classifica, situazione difficile per i pugliesi che sono reduci da una sconfitta sul campo della Casertana, la quarta nelle ultime cinque partite di campionato. In generale il Brindisi non vince da undici partite consecutive, segmento di campionato nel quale è riuscito a raccogliere solo quattro pareggi, ed è al momento a -3 dal Monterosi Tuscia col rischio concreto della retrocessione diretta in Serie D che incombe.

PROBABILI FORMAZIONI BRINDISI MESSINA

Le probabili formazioni della diretta Brindisi Messina, match che andrà in scena allo stadio Franco Fanuzzi di Brindisi. Per il Brindisi, Giorgio Roselli schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Saio; Bellucci, Bonnin, Calderoni; Valenti, Ceesay, Bagatti, Lombardi, Falbo; Trotta, Bunino. Risponderà il Messina allenato da Giacomo Modica con un 4-3-2-1 così schierato dal primo minuto: Fumagalli E.; Salvo, Manetta, Pacciardi, Ortisi; Frisenna, Franco Domenico; Rosafio, Emmausso, Zunno; Plescia.

BRINDISI MESSINA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Brindisi Messina ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria del Brindisi con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.15, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 2.85, mentre l’eventuale successo del Messina, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.25.

