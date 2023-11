DIRETTA/ Brindisi Milano (risultato 0-0) streaming video tv: palla a due, via! (basket A1, 5 novembre 2023)

DIRETTA BRINDISI MILANO (RISULTATO 0-0): PALLA A DUE!

Sta per prendere il via la diretta di Brindisi Milano, e allora torniamo sul fatto che la panchina della Happy Casa è stata la prima a saltare in questo campionato di Serie A1. Fabio Corbani non è più l’allenatore di Brinsisi: quattro sconfitte consecutive gli sono costate il lavoro, Marco Esposito ha perso in casa contro Pistoia e poi ha lasciato il posto a Dragan Sakota, che torna così ad allenare in corsa nel nostro Paese. L’anno scorso lo aveva chiamato Reggio Emilia: era l’inizio di dicembre e a essere esonerato era stato Massimiliano Menetti.

La situazione appariva disperata con la Unahotels a 2-7 come record iniziale, invece Sakota aveva condotto in porto la barca della salvezza: il coach aveva vinto 9 partite con 12 sconfitte, riuscendo a confermare la categoria. Adesso sarà chiamato a fare lo stesso con una Brindisi che è partita 0-5: la sua esperienza sarà importante ma potrebbe non bastare. Ricordiamo che Sakota qualche anno fa aveva allenato anche la Fortitudo Bologna in Serie A1; adesso mettiamoci comodi e stiamo a vedere quello che succederà sul parquet del PalaPentassuglia, finalmente qui è tutto pronto e la palla a due di Brindisi Milano sta veramente per alzarsi! (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA BRINDISI MILANO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Brindisi Milano sarà fornita da Eurosport 2: l’appuntamento è dunque riservato ai possessori di un abbonamento alla televisione satellitare, che dovranno selezionare il canale 211 del loro decoder. Come sempre, va anche ricordato che tutte le partite del campionato di basket Serie A1 sono appannaggio di DAZN: in questo caso sarà una visione in diretta streaming video utilizzando i propri device, dopo aver sottoscritto un abbonamento alla piattaforma. Bisogna infine aggiungere che sul sito ufficiale www.legabasket.it troverete tutte le informazioni utili sul match, come il tabellino play-by-play e il boxscore statistico aggiornato in tempo reale.

BRINDISI MILANO: OLIMPIA PER RIPARTIRE!

Brindisi Milano, che è in diretta dal PalaPentassuglia alle ore 16:30 di domenica 5 novembre, si gioca per la sesta giornata nel campionato di basket Serie A1 2023-2024: è una partita delicata per entrambe le squadre, sicuramente per la Happy Casa che, battuta in casa da Pistoia, è rimasta ancora a zero punti in una classifica che adesso inizia davvero a farsi complicata, soprattutto perché Brindisi non riesce a trovare un modo di emergere dalle difficoltà e adesso si affida a Dragan Sakota, che l’anno scorso era riuscito a salvare Reggio Emilia.

Anche Milano però deve fornire delle risposte: l’Olimpia arriva dal doppio turno in Eurolega dove le cose non vanno benissimo, in campionato invece ko interno contro Pesaro e già seconda sconfitta in cinque partite, non il passo che ci si aspetterebbe dalla squadra che ha vinto gli ultimi due scudetti. Vedremo allora cosa succederà tra poco nella diretta di Brindisi Milano, aspettandone la palla a due possiamo fare qualche ulteriore valutazione sui temi principali che potrebbero emergere dalla partita del PalaPentassuglia.

DIRETTA BRINDISI MILANO: RISULTATI E CONTESTO

Con la diretta di Brindisi Milano assisteremo a una partita che fino a poco tempo fa valeva per le primissime posizioni della regular season; oggi il contesto è diverso perché la Happy Casa è calata molto, in estate ha salutato Frank Vitucci e il suo ex assistente Fabio Corbani è durato appena quattro giornate, il tempo di perdere sempre e venire sollevato dall’incarico. Il suo posto lo ha preso Dragan Sakota (dopo l’interregno di Marco Esposito, sconfitto appunto da Pistoia): adesso per Brindisi si tratta di resettare tutto quanto accaduto fino a questo momento e provare a ripartire.

Quello che deve fare anche Milano: certamente la situazione dell’Olimpia non preoccupa, la regular season è lunga ed è abbastanza complicato pensare che questa squadra non si qualifichi per i playoff. Tuttavia le sconfitte maturate tra campionato ed Eurolega cominciano a essere tante: Ettore Messina dovrà essere bravo a gestire una situazione che, trattandosi di una piazza chiamata a vincere sempre e comunque (o almeno provarci concretamente), potrebbe andare in difficoltà sul piano mentale. Ecco perché per l’Olimpia la diretta di Brindisi Milano è molto importante…











