Diretta Brindisi Milano/ Streaming video Rai: big match per il 1° posto! (basket A1)

DIRETTA BRINDISI MILANO: SFIDA PER IL PRIMO POSTO!

Brindisi Milano viene diretta dagli arbitri Michele Rossi, Mark Bartoli e Alessandro Nicolini: si gioca alle ore 20:45 di domenica 11 aprile, e vale per la 26^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2020-2021. È la sfida diretta per il primo posto in regular season: perdendo in casa contro Varese, e in generale rallentando la marcia nelle ultime settimane, l’Olimpia ha rimesso in discussione il suo primato e rischia davvero di non poter giocare l’eventuale finale con il fattore campo, detto comunque che sarebbe un problema “minore” per una corazzata del genere.

La Happy Casa però darebbe un segnale forte al campionato, se dovesse mettere le mani sulla vittoria di regular season: dopo aver dominato contro Cantù ha 2 punti e una partita in meno della sua rivale, e soprattutto aveva già fatto il colpo grosso al Mediolanum Forum nella partita di andata, quando aveva raggiunto le 10 vittorie consecutive infliggendo ai lombardi il primo stop. Vedremo quello che succederà nella diretta di Brindisi Milano, intanto possiamo fare una rapida valutazione sui temi principali che riguardano il big match del PalaPentassuglia.

DIRETTA BRINDISI MILANO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Brindisi Milano sarà trasmessa su Rai Sport + HD, dunque si tratta di un appuntamento in chiaro per tutti e con la possibilità di visione in mobilità su sito o app ufficiali di Rai Play. Sappiamo comunque che esiste l’alternativa di Eurosport Player, la piattaforma che richiede comunque di essere clienti e che fornisce, in diretta streaming video, tutte le partite del campionato di basket Serie A1. Sul sito ufficiale www.legabasket.it potrete consultare liberamente le informazioni utili come il tabellino play-by-play, il boxscore aggiornato in tempo reale, le statistiche di squadre e giocatori e la classifica del torneo. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA BRINDISI MILANO TRIESTE: RISULTATI E CONTESTO

Abbiamo dunque detto che Brindisi Milano è l’occasione che la Happy Casa ha per riprendere contatto con il primo posto in classifica: dovesse vincere, le “basterebbe” trionfare nelle ultime gare rimaste per festeggiare l’obiettivo. Un grande colpo per i pugliesi, che senza D’Angelo Harrison non hanno ancora perso e che stanno dimostrando di poter essere davvero una squadra in lotta per lo scudetto, a prescindere da tutto quel che si potesse pensare in estate. Il campo ha parlato chiaramente; da questo punto di vista ci ha detto anche che per l’Olimpia non avere il fattore campo in finale non sarebbe un ostacolo troppo grande, visto che si tratta di una squadra che quando conta potrebbe battere tutte le rivali facendo il pieno di vittorie nella serie; tuttavia per Ettore Messina non sarebbe certo l’ideale, sul piano mentale, arrivare ai playoff venendo scavalcata, magari anche dalla Virtus Bologna che resta in corsa. Intanto però il traguardo principale, ovvero la qualificazione ai playoff di Eurolega, è stato centrato con due giornate di anticipo: partendo da quello, Milano potrà ora iniziare a costruire un finale di stagione che potrebbe portarla a vincere tutto, avversarie e sorprese permettendo…



