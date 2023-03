Diretta Brindisi Milano/ Streaming video tv: l’Olimpia rischia in Puglia! (basket A1)

DIRETTA BRINDISI MILANO: SULLA CARTA UN BIG MATCH!

Brindisi Milano, che sarà diretta dagli arbitri Michele Rossi, Mark Bartoli e Sergio Noce, si gioca alle ore 16:30 di domenica 12 marzo presso il PalaPentassuglia: è la 21^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2022-2023 e sulla carta questo è un big match, perché la Happy Casa ha costruito un roster che può decisamente puntare alle prime quattro posizioni della classifica ma ha approcciato male il campionato. Adesso però è tornata: la vittoria di 30 punti a Pesaro è stata esagerata ma conforme al periodo di forma di Brindisi, che se la gioca davvero per la Top 4 essendo già lì.

Milano è reduce dalla vittoria contro Scafati che l’ha confermata capolista di Serie A1; soprattutto l’Olimpia ha incredibilmente rialzato la testa in Eurolega, adesso può anche credere nella qualificazione ai playoff e con il rientro di tutti gli infortunati chissà come potrebbe svoltare la stagione; staremo a vedere quello che succederà intanto nella diretta di Brindisi Milano, aspettandone la palla a due possiamo fare qualche rapida considerazione sui temi principali che potrebbero emergere dall’intrigante pomeriggio del PalaPentassuglia.

DIRETTA BRINDISI MILANO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Brindisi Milano non sarà trasmessa sui canali della nostra televisione: questa infatti non è una delle partite che sono state selezionate per la 21^ giornata del campionato di Serie A1. Sappiamo però che l’intero calendario del massimo torneo di basket è garantito da Eleven Sports, il portale che da qualche tempo è entrato anche a far parte del pacchetto DAZN: la visione del match sarà in diretta streaming video e per assistervi dovrete essere abbonati al servizio oppure acquistare l’evento on demand. Ricordiamo inoltre che sul sito ufficiale della Lega, all’indirizzo www.legabasket.it, troverete tutte le informazioni utili sul match, come il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornati in tempo reale.

DIRETTA BRINDISI MILANO: RISULTATI E CONTESTO

Speriamo sia un bello spettacolo la diretta di Brindisi Milano: come detto la partita si presta a essere un big match, non va dimenticato che un paio di stagioni fa la Happy Casa era stata seconda in regular season e aveva battuto per due volte l’Olimpia, l’anno scorso aveva ripreso confermandosi ma poi ha vissuto una crisi che l’ha addirittura esclusa dai playoff e che di fatto si è trascinata sino al girone di andata di questa stagione, tanto che l’obiettivo della Final Eight di Coppa Italia è stato mancato. Poi però Brindisi, aiutata anche dal rientro di D’Angelo Harrison, ha cambiato incredibilmente passo.

La classifica corta ha fatto il resto, adesso la Happy Casa si trova addirittura nel gruppetto delle quarte e dunque può tornare a prendersi il fattore campo nel primo turno dei playoff. Milano? L’Olimpia dà la sensazione di voler mettere il pilota automatico in Serie A1, adesso la sua vera battaglia si gioca in Eurolega dove la rincorsa ai playoff sarebbe clamorosa se dovesse terminare in modo positivo, comunque questa squadra può battere chiunque anche con le marce non al massimo ma sul parquet di Brindisi dovrà impegnarsi a fondo per uscire con i due punti…











