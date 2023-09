DIRETTA/ Brindisi Monterosi Tuscia (risultato 0-0) streaming video tv: si gioca! (Serie C, 21 settembre 2023)

DIRETTA BRINDISI MONTEROSI TUSCIA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Tra poco la diretta di Brindisi Monterosi Tuscia ci farà compagnia, e sarà una data a suo modo storica: le due squadre si affrontano per la prima volta di sempre. Sarà curioso anche il match tra i due allenatori: entrambi giovani, Ciro Danucci ha 40 anni ed è il tecnico che, in carica dal luglio 2022, ha condotto il Brindisi al ritorno nel campionato di Serie C che mancava da parecchio tempo. Allenatore nuovo invece per il Monterosi, che ha scelto Fabrizio Romondini: 46 anni, dovrà provare a confermare quanto di buono la squadra laziale ha fatto nel corso degli ultimi tornei disputati in terza divisione.

Per quanto riguarda le due rose, i due giocatori di maggiore valore hanno un “peso” economico molto simile: 325 mila euro il valore del difensore centrale Nicola Bizzotto, acquisto estivo del Brindisi che ha aggiunto esperienza nel reparto arretrato. Parliamo di un classe ’90, coetaneo dell’attaccante Rocco Costantino: nato in svizzera ma di cittadinanza italiana, il bomber è ormai una garanzia – per non dire un lusso – in Serie C, e sarà soprattutto a lui che si affiderà il Monterosi Tuscia in questo campionato. (agg. di Claudio Franceschini)

BRINDISI MONTEROSI TUSCIA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta tv di Brindisi Monterosi Tuscia sarà disponibile, novità di quest’anno per la Serie C, in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Brindisi Monterosi Tuscia in streaming video attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

LA PRESENTAZIONE

Brindisi Monterosi Tuscia, in diretta per la quarta giornata del girone C di Serie C alle ore 18.30 di oggi pomeriggio, giovedì 21 settembre 2023, sarà quindi uno degli appuntamenti attesi per il primo turno infrasettimanale del nuovo campionato di terza serie. Per presentare la diretta di Brindisi Monterosi Tuscia diamo naturalmente uno sguardo alla classifica, che ci dice come i pugliesi hanno una partita ancora da recuperare ma per il momento sono tristemente ultimi con due sconfitte su altrettante partite disputate, mentre gli ospiti sono a loro volta a secco di vittorie, con due pareggi (e quindi altrettanti punti) su tre partite giocate.

Insomma, senza fare drammi inutili a questo punto della stagione, è chiaro che servirebbe conquistare la prima vittoria. Il Monterosi Tuscia arriva almeno da un buon pareggio per 2-2 contro il Latina, mentre il Brindisi finora ha sempre perso e appena lunedì ha infatti incassato un ko per 3-1 nel derby pugliese sul campo dell’Audace Cerignola. La posta in palio di conseguenza sarà già piuttosto significativa, per non scivolare ancora più in basso: siamo allora curiosi di scoprire chi farà meglio nella diretta di Brindisi Monterosi Tuscia…

PROBABILI FORMAZIONI BRINDISI MONTEROSI TUSCIA

Scopriamo adesso quali potrebbero essere le probabili formazioni per la diretta di Brindisi Monterosi Tuscia. Mister Ciro Danucci potrebbe schierare i padroni di casa secondo il modulo 4-2-3-1: Bizzotto è squalificato, quindi nella difesa a quattro davanti al portiere Saio collochiamo Valenti, Gorzelewski, Bellucci e Nicolao; in mediana ecco invece possibili titolari Malaccari e Petrucci; infine, nel reparto offensivo del Brindisi collochiamo sulla trequarti Lombardi, Moretti e Albertini a sostegno del centravanti Bunino.

La risposta del Monterosi Tuscia di mister Fabrizio Romondini si dovrebbe concretizzare in modulo tatticamente speculare. Ecco dunque il 4-2-3-1, con questi possibili titolari: in porta Mastrantonio; davanti a lui, la difesa a quattro formata da Piroli, Tartaglia, Sini e Crescenzi; in mediana dovrebbero trovare posto Di Paolantonio e Frediani; infine, il reparto offensivo del Monterosi Tuscia potrebbe prevedere Silipo, Fantacci e Palazzino sulla trequarti, a sostegno del centravanti Ekuban.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico sulla diretta di Brindisi Monterosi Tuscia. Partono favoriti i padroni di casa e il segno 1 è quotato a 2,45, mentre poi si sale a quota 3,05 in caso di pareggio (naturalmente segno X), oppure a 2,85 volte la posta in palio sul segno 2 qualora oggi vincesse il Monterosi Tuscia.

