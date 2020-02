Diretta Brindisi Olimpia Milano/ Streaming video tv: trasferta ostica per l’Armani

Brindisi Olimpia Milano, diretta dagli arbitri Roberto Begnis, Fabrizio Paglialunga e Giulio Pepponi, si gioca alle ore 20.30 di questa sera, sabato 1 febbraio 2020. Il PalaPentassuglia della città pugliese ospita infatti uno dei due anticipi della ventunesima giornata della Serie A di basket: Brindisi Olimpia Milano sarà sicuramente un match intrigante, ricordando che all’andata la Happy Casa espugnò il Forum e che in classifica le due squadre sono appaiate a quota 24 punti con l’identico bilancio di dodici vittorie e sette sconfitte, che fa sicuramente più piacere a Brindisi piuttosto che a Milano. Nella scorsa giornata l’Olimpia è tornata alla vittoria espugnando il parquet di Trieste, d’altro canto Brindisi ha ottenuto un prestigioso successo a Brescia e di conseguenza anche da questo punto di vista l’incontro di stasera si annuncia intrigante e da seguire con la massima attenzione da parte di tifosi e appassionati.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Brindisi Olimpia Milano sarà trasmessa su Eurosport 2, dunque sarà visibile sia agli abbonati alla televisione satellitare (che la potranno seguire sul canale 211 del loro decoder) sia agli abbonati DAZN, perché pure su questa piattaforma sono disponibili i canali di Eurosport. In alternativa c’è il solito appuntamento con la piattaforma Eurosport Player, che fornisce a tutti i suoi abbonati l’intera gamma delle partite del campionato di basket in diretta streaming video. Sul sito www.legabasket.it troverete poi le informazioni utili come il tabellino play-by-play, la classifica del campionato e le statistiche dei giocatori impegnati sul parquet del PalaPentassuglia.

DIRETTA BRINDISI OLIMPIA MILANO: IL CONTESTO

La diretta di Brindisi Olimpia Milano ci regalerà dunque un intrigante sabato sera di grande basket. Difficilmente l’Olimpia anticipa al sabato, considerati gli impegni in Eurolega: in effetti meno di 48 ore fa gli uomini di Ettore Messina hanno giocato al Forum contro il Bayern Monaco con tanto di grande rimonta in extremis, ma settimana prossima incombe addirittura un doppio turno e di conseguenza ecco questo viaggio in Puglia già al sabato, seguendo ritmi degni della NBA e che almeno in parte spiegano le difficoltà di Milano, che senza dubbio in campionato è più indietro del previsto. Tutto bene invece in Serie A per Brindisi, che sta viaggiando appunto con lo stesso passo dell’Olimpia. Per la Happy Casa di coach Frank Vitucci c’è semmai da metabolizzare la delusione per l’eliminazione dalla Champions League, ma affrontare la squadra di punta del basket italiano davanti al proprio pubblico può essere l’occasione ideale per voltare pagina in fretta.



© RIPRODUZIONE RISERVATA