Diretta Brindisi Ostenda/ Streaming video DAZN: si riparte subito in Champions League

Brindisi Ostenda si gioca alle ore 20:30 di martedì 22 dicembre, presso il PalaPentassuglia: è la quarta giornata nel gruppo H di basket Champions League 2020-2021, il rematch di una sfida che due settimane fa aveva visto la Happy Casa imporsi in Belgio e prendersi la seconda vittoria di questa prima fase. Alla Top 16 come noto si qualificano le prime due squadre di ciascun raggruppamento, di conseguenza questa partita è fondamentale: al momento Brindisi è in testa insieme a Burgos dalla quale ha però perso in modo netto, un ko interno contro i belgi significherebbe ritrovarsi anche Ostenda agganciata e quindi è fin troppo evidente che Frank Vitucci voglia risolvere la questione questa sera, sperando che il San Pablo faccia il suo dovere questo significherebbe centrare la qualificazione con due turni di anticipo. Vedremo se sarà così: possiamo accomodarci per vedere quello che succederà nella diretta di Brindisi Ostenda e, mentre aspettiamo che arrivi il momento della palla a due, fare qualche rapida valutazione sui temi portanti della partita di Champions League.

DIRETTA BRINDISI OSTENDA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà disponibile una diretta tv per Brindisi Ostenda, ma tutti gli appassionati di basket potranno eventualmente rivolgersi, qualora abbiano sottoscritto un abbonamento, al portale DAZN che trasmette tutti i match di Champions League in diretta streaming video; inoltre sul sito ufficiale www..championsleague.basketball troverete tutte le informazioni utili, dal tabellino play-by-play alle statistiche dei giocatori sul parquet passando per le classifiche dei gironi e i numeri delle rappresentanti del torneo.

DIRETTA BRINDISI OSTENDA: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Brindisi Ostenda ci presenta, come abbiamo già visto, una partita che può rappresentare uno spartiacque: con la vittoria la Happy Casa metterebbe di fatto tre gare tra sé e i belgi e sarebbe già qualificata alla Top 16, o almeno quasi visto che poi bisognerebbe fare i conti con il Darussafaka. In caso contrario, la situazione si complicherebbe: si potrebbe addirittura creare una classifica con quattro squadre a 2 vittorie e 2 sconfitte, e questo andrebbe a creare tanta tensione per le ultime due giornate della regular season. Brindisi comunque si trova in una posizione ottimale: come sappiamo ha aperto una grande striscia in campionato arrivando a 10 vittorie con il grande successo di Milano, poi la serie si è spezzata sabato (ko interno contro Pesaro) ma questo può anche aver tolto qualche pressione psicologica in più agli uomini di Vitucci, che in ogni caso si sono messi in una straordinaria posizione di classifica in Serie A1 e adesso si può concentrare sul tentativo di prendersi la Top 16 di Champions League. Tra poche ore si gioca la partita, non resta che aspettare e vedere come andranno le cose sul parquet del PalaPentassuglia…



