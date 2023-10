DIRETTA/ Brindisi Pesaro video streaming tv: Jordan Bayehe protagonista? (basket A1, 14 ottobre 2023)

DIRETTA BRINDISI PESARO: IL PROTAGONISTA

Come protagonista nella diretta di Brindisi Pesaro possiamo indicare Jordan Bayehe. Si tratta di un giocatore del Camerun, che però ha formazione italiana: è cresciuto da noi, giocando a lungo nella Stella Azzurra e dunque potendosi formare in un ambiente nel quale si respira basket e maturare tecnicamente e non solo è uno degli obiettivi. Dopo quell’esperienza, Bayehe ha disputato due stagioni in LegaDue con Roseto; ha fatto bene soprattutto sul piano difensivo, e così è arrivata la chiamata di Cantù con la quale il lungo ha potuto confrontarsi finalmente con il campionato di Serie A1.

Acquistato da Brindisi lo scorso anno, ha avuto una stagione per farsi le ossa e adesso Fabio Corbani lo utilizza con maggiore continuità: al momento Bayehe esce dalla panchina ma nella sconfitta di Casale Monferrato è stato il migliore di Brindisi per valutazione (18) chiudendo con 13 punti e 6 rimbalzi e tirando 4/7. Ha speso 22 minuti sul parquet, di fatto solo Jamel Morris e JaJuan Johnson sono impiegati nettamente più di lui; Bayehe dunque potrebbe diventare un’arma molto importante per una Happy Casa che ha bisogno di tornare a vincere per evitare che questo campionato diventa troppo in salita, vedremo come si comporterà questa sera… (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA BRINDISI PESARO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Brindisi Pesaro non sarà una delle partite che per questa terza giornata del campionato di basket Serie A1 vengono fornite dai canali della nostra televisione. L’unico modo per assistere a questo match di basket sarà quello di sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma DAZN, che ha acquistato i diritti per trasmettere l’intera programmazione di questo torneo, chiaramente con una visione in diretta streaming video. Da ricordare che su www.legabasket.it troverete tutte le informazioni utili su questo match e sulla Serie A1, tabellino play-by-play e boxscore statistico ma anche appunto il calendario del torneo e la classifica.

SENZA CERTEZZE!

Brindisi Pesaro sarà diretta dagli arbitri Carmelo Lo Guzzo, Gabriele Bettini e Daniele Valleriani, e si gioca alle ore 20:15 di sabato 14 ottobre: nella terza giornata del campionato di basket Serie A1 2023-2024 vivremo al PalaPentassuglia un match tra due squadre che certamente ambiscono a un posto nei playoff, ma sono partite con il piede sbagliato e cercano riscatto. La Happy Casa ha perso di schianto contro Reggio Emilia, peraltro in casa; poi ha ceduto in volata a Tortona, dunque è ancora a zero punti in classifica e ha bisogno di ingranare le marce giuste per evitare troppi rischi.

Così anche Pesaro, che le sue sconfitte le ha maturate contro Brescia (al fotofinish) e Venezia alla Vitrifrigo Arena, qui in maniera certamente più larga: sicuramente la Vuelle ha anche avuto sfortuna negli accoppiamenti delle prime giornate, resta il dato degli zero punto e dunque abbiamo già una sfida delicata nella diretta di Brindisi Pesaro. Aspettando che si alzi la palla a due, noi proviamo a capire meglio cosa potrebbe succedere sul parquet del PalaPentassuglia, affrontando ancora alcune delle tematiche che sono legate a questa interessante partita di Serie A1.

DIRETTA BRINDISI PESARO: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Brindisi Pesaro ci porta in dote una sfida che come detto è molto delicata e niente affatto scontata. Le due squadre si possono accomunare per come sono ripartite: entrambe hanno perso allenatori affermati (Frank Vitucci e Jasmin Repesa) e identificatisi nel progetto e nella piazza, e dunque hanno dovuto cambiare guida tecnica con scelte diverse, perché la Happy Casa ha promosso il vice Fabio Corbani mentre la Vuelle si è affidata all’esperienza di Maurizio Buscaglia. Scelte chiaramente intriganti: il punto è che per adeso nessuna delle due sta ancora pagando gli sperati dividendi.

Certo siamo solo all’inizio della stagione e sarebbe parecchio prematuro fare bilanci, ma chiaramente aver iniziato la Serie A1 con due sconfitte è già un campanello d’allarme per Brindisi e Pesaro, che sanno bene di avere squadre che vogliono e devono puntare ai playoff ma altrettanto bene sono consapevoli di come trovarsi invischiati nella lotta per non retrocedere potrebbe accadere, e ci sono degli esempi concreti in epoca recente. Ecco allora che questa partita del PalaPentassuglia diventa davvero importante per prendersi la prima vittoria e dare una svolta anche psicologica a questo complicato avvio di stagione, da parte di entrambe.











