Diretta Brindisi Pesaro/ Streaming video Rai: semifinale Coppa Italia basket

DIRETTA BRINDISI PESARO: CHI CONTINUA A SOGNARE?

Brindisi Pesaro, in diretta dal Mediolanum Forum di Assago alle ore 20.45 di stasera, sabato 13 febbraio, è la seconda semifinale della Coppa Italia di basket 2021, che in questi giorni vive la sua Frecciarossa Final Eight che domani sera incoronerà la squadra vincitrice di questa edizione della Coppa Italia. Sicuramente la diretta di Brindisi Pesaro ci offrirà la semifinale meno “nobile” rispetto alla precedente, che però certifica l’eccellente stagione che stanno vivendo anche in campionato la Happy Casa Brindisi e la Carpegna Prosciutto Pesaro, protagoniste dunque ora pure nella Final Eight di Coppa Italia e attese da una semifinale che logicamente farà continuare il sogno solamente per una delle due. Non serve una grande memoria per ricordare che Brindisi e Pesaro sono giunte in semifinale vincendo i due quarti di ieri, venerdì sera: ha cominciato la Happy Casa battendo Trieste con il punteggio di 93-81, in prima serata invece c’è stata una memorabile battaglia tra i marchigiani e Sassari, vinta da Pesaro per 115-110 dopo un tempo supplementare. Cosa succederà dunque oggi nell’avvincente semifinale Brindisi Pesaro?

DIRETTA BRINDISI PESARO STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Brindisi Pesaro, come per tutte le partite della Final Eight di Coppa Italia 2021, sarà garantita in chiaro per tutti su Rai Sport + HD (canale numero 57) oppure agli abbonati su Eurosport 1, di conseguenza sarà doppia anche la possibilità della diretta streaming video, garantita sia da Rai Play per tutti sia da Eurosport Player, logicamente in questo caso ai soli abbonati. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA BRINDISI PESARO: IL CONTESTO

Verso la diretta di Brindisi Pesaro, possiamo dare uno sguardo più approfondito a ciò che è successo venerdì sera nei due quarti di finale di Happy Casa e Carpegna. Brindisi ha quasi sempre comandato nella partita contro Trieste, anche se il margine di vantaggio non è mai stato del tutto rassicurante e dunque si è trattato di una partita comunque avvincente, che i pugliesi hanno vinto con un attacco capace di mettere a segno 93 punti. Tutto il quintetto base più Visconti in doppia cifra è sicuramente la nota più positiva per coach Frank Vitucci dalla serata di ieri al Forum di Assago. Invece è successo davvero di tutto nell’ultimo quarto di finale tra Pesaro e Sassari: basterebbe forse dire che i tempi regolamentari sono finiti sul 99 pari e che infine i marchigiani hanno vinto 115-110, nonostante fossero stati raggiunti sul filo della sirena da una tripla di Gentile che ha negato a Pesaro il successo nei 40 minuti. Verdetto solo rimandato e festa Carpegna con Robinson top scorer e l’eterno Delfino sempre in evidenza.



