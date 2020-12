Diretta Brindisi Pesaro/ Streaming video tv: ecco la capolista! (basket Serie A)

DIRETTA BRINDISI PESARO: TUTTO FACILE PER I PUGLIESI?

Brindisi Pesaro, diretta dagli arbitri Tolga Sahin, Andrea Bongiorni e Marco Pierantozzi, si gioca come anticipo della dodicesima giornata della Serie A di basket alle ore 20.00 di stasera, sabato 19 dicembre 2020, presso il PalaPentassuglia della città pugliese. Sfida di grande interesse, la diretta di Brindisi Pesaro vedrà infatti scendere in campo i padroni di casa della Happy Casa Brindisi con il nuovo status di capolista del campionato, primato conquistato da Brindisi con la meravigliosa vittoria di domenica scorsa al Forum di Assago contro l’Olimpia Milano. I numeri degli uomini di Frank Vitucci sono meravigliosi: hanno perso alla prima giornata e poi non si sono più fermati, con una striscia di nove vittorie consecutive che Brindisi vorrà naturalmente portare in doppia cifra stasera contro la Carpegna Prosciutto Pesaro, che dal canto suo arriva da una sconfitta casalinga contro la Fortitudo Bologna e naviga a circa metà classifica, con quattro vittorie su nove partite disputate.

DIRETTA BRINDISI PESARO STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Brindisi Pesaro sarà garantita agli abbonati su Eurosport 2, il canale che ormai da diversi anni è la casa del basket: si tratta infatti di uno dei match selezionati per la visione anche in tv oltre che con l’immancabile diretta streaming video su Eurosport Player, che trasmette tutte le partite della Serie A di basket. Per i non abbonati, il principale punto di riferimento resta invece il sito della Lega Basket, con il tabellino live score.

DIRETTA BRINDISI PESARO: IL CONTESTO

Verso la diretta di Brindisi Pesaro, dobbiamo dunque aggiungere che gli obiettivi delle due squadre sono differenti. Onore comunque ai marchigiani, che l’anno scorso erano sull’orlo del baratro mentre in questa stagione si stanno ritagliando un ruolo da buoni protagonisti, che potrebbe consentire a Pesaro di lottare per un posto in Coppa Italia e poi, andando avanti così, magari anche ai playoff. Sotto i riflettori però c’è Brindisi, perché la Happy Casa sta facendo benissimo ormai da mesi e domenica scorsa è arrivata la perla più preziosa, sotto forma di vittoria sul campo dell’Olimpia Milano che fino ad allora in Italia era stata perfetta. Sul 51-42 per i lombardi la partita poteva chiudersi, invece da quel momento in poi Brindisi si è esaltata e ha mostrato perché finora merita il titolo di capolista, con Harrison primo mattatore ma tutti protagonisti per una vittoria sempre speciale. Ora l’esame di personalità: dopo l’impresa a Milano, Brindisi non deve distrarsi in una partita più “facile”, perché Pesaro ha le qualità per fare bene.

