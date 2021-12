Diretta Brindisi Pesaro/ Streaming video tv: incrocio molto delicato (basket A1)

DIRETTA BRINDISI PESARO: HAPPY CASA PER RITROVARSI

Brindisi Pesaro, che si gioca in diretta alle ore 18:00 di domenica 26 dicembre, è al PalaPentassuglia per la 13^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2021-2022. Una sfida che sarebbe impari guardando la classifica, ma in realtà potrebbe essere meno scontata del previsto: la Happy Casa infatti ha giocato in Champions League mercoledì, e soprattutto arriva da un periodo non particolarmente brillante al netto della vittoria ottenuta su Treviso – all’overtime – con cui potrebbe essersi rilanciata dopo due sanguinose sconfitte, che le hanno fatto perdere un po’ di contatto.

Per contro, Pesaro è caduta in casa contro Reggio Emilia ma in precedenza aveva saputo svoltare: finalmente la macchina Vuelle si è messa in moto e ora la squadra marchigiana può anche pensare di correre per i playoff, a patto comunque che trovi la giusta continuità. Vedremo quello che succederà nella diretta di Brindisi Pesaro, mentre aspettiamo che si alzi la palla a due possiamo valutare insieme alcune delle tematiche principali che potrebbero emergere dalla serata del PalaPentassuglia, sicuramente molto attesa.

Sarà una domenica interessante quella dedicata a Brindisi Pesaro. La Happy Casa ha iniziato la stagione nella speranza di ripetere le grandi gesta dell’ultima edizione di Serie A1, e tutto sommato ha dimostrato di poter tenere quel passo. Naturalmente il doppio impegno con la Champions League toglie qualche energia, ma la squadra di Frank Vitucci al netto di qualche incidente di percorso si sta mantenendo in alta classifica, confermando di poter rivaleggiare con le big del nostro campionato e di potersi sicuramente prendere il fattore campo per il primo turno dei playoff, quello che realisticamente la società considera l’obiettivo minimo.

Pesaro all’inizio della stagione ha rischiato di andare in crisi e non rialzarsi più: Luca Banchi ha impiegato un po’ di tempo per entrare finalmente in sintonia con ambiente e roster, e quando lo ha fatto la Vuelle ha inanellato una serie di vittorie che, per quanto breve sia stata, ha tolto la squadra dall’ultima posizione in classifica levandole un po’ di ansia. Ora si può giocare con maggiore serenità, anche se ovviamente la salvezza resta tutta da conquistare e, guardando alla parte alta della graduatoria, raggiungere un posto nei playoff sarà tutt’altro che semplice. Certo vincere a Brindisi sarebbe un colpo non indifferente per questa Pesaro…



