Diretta Brindisi Pesaro/ Streaming video tv: la Happy Casa sogna in grande (basket)

Brindisi Pesaro, alle ore 20:45 di domenica 20 ottobre, è il posticipo della quinta giornata di Serie A1 2019-2020: il turno di campionato si chiude al PalaPentassuglia, dove la Happy Casa cercherà di ritrovare subito quelle energie spese nella trasferta lituana di Champions League. I pugliesi, che hanno iniziato presto la preparazione dovendo giocare la Supercoppa Italiana, hanno aperto la Serie A1 in maniera scintillante: dopo aver perso in casa contro Cantù sono arrivate solo vittorie, straripante quella di Roma e convincente quella di Brescia prima del grandissimo colpo al Mediolanum Forum, dove è stata superata l’Olimpia Milano che è data come super favorita per vincere lo scudetto. Frank Vitucci sta dunque dimostrando di poter portare la sua squadra nelle primissime posizioni della classifica; già tesa la situazione in casa della Vuelle, viste le quattro sconfitte che hanno portato gli adriatici ad essere una delle due squadre ancora a 0. Non resta allora che stare a vedere quello che succederà nella diretta di Brindisi Pesaro; aspettandone la palla a due possiamo valutare alcuni dei temi principali legati a questa interessante partita.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Brindisi Pesaro, trattandosi del posticipo della quinta giornata, sarà trasmessa sulla televisione di stato: come sempre appuntamento sui canali Rai Sport e Rai Sport + (numeri 57 e 58 del vostro telecomando) con la possibilità di seguire questa partita anche sul portale www.raiplay.it grazie al servizio di diretta streaming video. Sul sito www.legabasket.it troverete poi tutte le informazioni utili sulle due squadre in campo e sul campionato di Serie A1. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA BRINDISI PESARO: RISULTATI E CONTESTO

Prima che si giochi Brindisi Pesaro bisogna necessariamente ricordare che la Happy Casa ha battuto Milano per il secondo anno consecutivo; lo scorso gennaio però il successo era arrivato qui al PalaPentassuglia, mentre domenica scorsa la squadra di Vitucci è stata capace di espugnare il Mediolanum Forum con una prestazione convincente, fatta di 92 punti e uno straripante Tyler Stone, autore di 26 punti e 13 rimbalzi (con anche 4 assist) tirando 10/19 dal campo ma con il 75% dall’arco. Non è stata però la super prova di un singolo a battere l’Olimpia, ma la serata corale trovata dalla squadra; John Brown per esempio ha dimostrato una volta di più di poter stare in Serie A1 ed essere anche determinante in certi contesti, Adrian Banks ha saputo fare una sorta di passo indietro e lasciare ad altri le responsabilità offensive. A Pesaro purtroppo non si possono fare discorsi dello stesso tenore: la squadra è partita decisamente peggio rispetto allo scorso anno e sembra non avere troppi margini. Vero che nelle ultime stagioni si è sempre salvata sul campo, vero anche che quest’anno le retrocessioni sono due e dunque bisogna iniziare a marciare, eventualmente tenersi alle spalle Pistoia e poi provare a coinvolgere nella corsa un’altra formazione. Difficile, ma del resto questa Serie A1 è appena cominciata e ci sarà tempo…



