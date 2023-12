DIRETTA/ Brindisi Picerno (risultato 0-0) video streaming tv: in campo, si comincia! (17 dicembre 2023)

DIRETTA BRINDISI PICERNO (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

La diretta della gara che vede affrontarsi Brindisi e Picerno presenta due formazioni con l’alto sapore di testa-coda. Padroni di casa che si ritrovano al diciannovesimo posto in classifica con soltanto 13 punti raccolti. Dall’altra parte gli ospiti si trovano al secondo posto con ben 20 punti in più, quindi 33. Pugliesi che con 13 gol fatti e 31 reti subite si presentano al match risultando essere il peggior attacco del campionato ma anche la seconda difesa più battuta.

L’unica positiva risulta essere l’attaccante Cristian Bunino con quattro reti all’attivo. Rimanendo in tema marcatori non si può non citare il capocannoniere di questo campionato. Stiamo ovviamente parlando di Jacopo Murano che ha raccolto ben 13 reti fino a questo momento, sembrando, a tratti, quasi irraggiungibile. Con 29 reti realizzate il Picerno risulta essere il miglior attacco di questo campionato. Con 13 gol subiti rappresenta la terza migliore difesa del girone. (Marco Genduso)

BRINDISI PICERNO, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Brindisi Picerno sarà trasmessa in esclusiva su NOW poiché Sports Eleven, casa della Serie C nelle ultime stagioni, non detiene più i diritti della terza divisione del calcio che è passata dunque interamente a NOW.

Anche la diretta streaming Brindisi Picerno sarà visibile unicamente su Now, come detto divenuta la piattaforma di riferimento della Serie C avendo l’esclusiva a trasmettere tutto il campionato da qui alla fine della stagione.

BRINDISI PICERNO, OSPITI FAVORITI

La diretta Brindisi Picerno, in programma domenica 17 dicembre alle ore 20:45, racconta della 18esima giornata di Serie C Girone C. I biancoazzurri sono usciti da un periodo di crisi grazie ad un importante successo. Il Brindisi stava infatti vivendo un incubo con otto sconfitte consecutive, sette di fila senza nemmeno trovare la rete. Col Sorrento invece di gol ne sono arrivati due ma soprattutto tre punti che hanno fatto respirare il Brindisi.

Il Picerno invece vive una situazione di risultati e classifica ben più rassicuranti degli avversari. I rossoblu sono infatti secondi a -6 dalla Juve Stabia che conta però una partita in più. Le recenti prestazioni del Picerno sono state ottime considerando che, a parte l’ultima gara finita in parità con la Casertana, la striscia di vittorie consecutive era arrivata a quattro tra Potenza, Latina, Avellino e Audace Cerignola.

BRINDISI PICERNO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni di Brindisi Picerno vedono la squadra di casa schierarsi col 3-5-2. In porta Albertazzi, difesa a tre con Gorzelewski, Bellucci e Bizzotto. A centrocampo, da destra verso sinistra, Valenti, Lombardi, Malaccari, Albertini e Nicolao. In attacco il duo Ganz-Bunino.

Il Picerno replica col 4-2-3-1. Tra i pali Marelli, pacchetto arretrato che vede De Cristofaro, Gilli, Allegretto e Novella. In mediana De Ciancio e Gallo mentre la folta batteria di trequartista sarà formata da Vitali, Santarcangelo e Graziani che supporteranno Murano.

BRINDISI PICERNO, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse di Brindisi Picerno danno favorita la squadra ospite a 1.80. Secondo bet365, l’1 fisso è offerto a 4.20 mentre l’X a 3.35.

L’Over 2.5 è quotato invece 2.05 con l’Under più basso, a 1.64. Chiudiamo con Gol e No Gol rispettivamente a 1.90 e 1.79.

