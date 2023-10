DIRETTA/ Brindisi Pistoia (risultato 36-37) video streaming tv: testa a testa (basket A1 29 ottobre 2023)

DIRETTA BRINDISI PISTOIA (RISULTATO 36-37): TESTA A TESTA

Del Chiaro sblocca il punteggio nel secondo quarto, portando Pistoia in vantaggio con un punteggio di 18-20. Varnado fa centro con una bomba da tre su scarico di Moore, portando Brindisi a chiamare timeout con uno svantaggio di -5. Morris attacca e segna da sotto, riducendo il distacco a -3. Moore fa un passo indietro e realizza una tripla, raggiungendo già un punteggio personale di 10 punti. La Happy Casa risponde con un parziale di 7-0, con Morris e Kyzlink in testa alle azioni dei pugliesi. È proprio il ceco a mettere a segno i punti del 29-28 al 14′. Willis fa una tripla dopo un dribbling, e Morris aggiunge altri due punti, portando il punteggio sul 31-31. I due attacchi subiscono un rallentamento prima che Johnson segni con una schiacciata in tap-in, portando il punteggio a 33-31. Willis segna un’altra tripla per Pistoia. Sneed con una bella penetrazione regala il vantaggio a Brindisi. Willis pareggia di nuovo con un tiro libero al 19′, e dopo una pausa segna il nuovo vantaggio per Pistoia. Kyzlink va in lunetta, ma realizza solo uno dei due tiri. L’ultima azione del primo tempo è nelle mani della Happy Casa, ma il primo tempo si chiude con Pistoia avanti di un punto, 36-37. (agg. di Fabio Belli)

BRINDISI PISTOIA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Brindisi Pistoia non sarà trasmessa sui canali della nostra televisione: la Lega ne mette a disposizione tre per ogni turno di campionato ma questa non fa parte del pacchetto per la quinta giornata di Serie A1 L’unica per assistere al match in questione sarà quella di aver sottoscritto un abbonamento a DAZN, che ha acquisito i diritti per fornire l’intera programmazione del torneo di basket, per una visione in diretta streaming video. Sul sito www.legabasket.it troverete invece tutte le informazioni utili sulla partita, come il tabellino play-by-play e il boxscore statistico aggiornato in tempo reale.

PARITÀ INIZIALE!

La Happy Casa segna immediatamente con Johnson che realizza con un tap-in in schiacciata. Brindisi parte con un vantaggio di 6-0, ma Pistoia sblocca il proprio punteggio dopo due minuti con una schiacciata di Willis in transizione, portandosi sul 6-2 al 2′. Sneed ottiene i primi punti, dimostrando abilità nell’andare a rimbalzo in attacco sul lato debole. Kyzlink realizza una tripla portando il punteggio a 11-4. Ogbeide segna due tiri liberi, mentre Morris passa la palla a Kyzlink nell’angolo per una tripla che porta il punteggio a 14-6. Moore risponde per Pistoia e poco dopo Hawkins sigla il 14-12 al 6′. Varnado schiaccia, portando Pistoia al pareggio. Gli attacchi rallentano e, alla fine, Laszewski sblocca il punteggio guadagnandosi tiri liberi in transizione, portando il punteggio a 16-14 con 1:25 al termine del quarto. I toscani pareggiano subito, ma sulla sirena dei 24 secondi, Bayehe segna il nuovo +2. Moore risponde immediatamente con un canestro da sotto. È l’ultimo possesso per la Happy Casa, ma Brindisi sfortunatamente non riesce a segnare: termina il primo quarto sul punteggio di 18-18. (agg. di Fabio Belli)

PALLA A DUE!

Eccoci finalmente arrivati alla palla a due di Brindisi Pistoia, una partita che ci dirà quale delle due squadre abbandonerà lo zero alla voce partite vinte e potrà idealmente iniziare il suo percorso nella nuova stagione di Serie A1. La Happy Casa sta disputando la sua dodicesima stagione consecutiva nel massimo campionato, e non sempre è arrivata ai playoff: anzi, in cinque occasioni li ha mancati e l’ultima è arrivata nel 2021-2022 a causa di un incredibile crollo nel girone di ritorno, la seconda volta senza post season con Frank Vitucci alla guida anche se nel 2018 il coach veneto era subentrato in corsa, prendendo il posto dell’esonerato Sandro Dell’Agnello, ed era già stato bravo a conquistare la salvezza.

Se invece parliamo di Pistoia, l’ultima corsa ai playoff risale al 2017: l’allenatore era Vincenzo Esposito, settimo posto in regular season con 15 vittorie e altrettante sconfitte e poi l’incrocio con Venezia che sarebbe andata a prendersi il primo di due scudetti in tre anni. I toscani avevano lottato, ma dopo aver perso due partite al Taliercio e vinto gara-3 al PalaCarrara erano stati eliminati; adesso pensare alla Estra nella prossima post season è complicato, ma chissà quante e quali sorprese potrebbe riservarci questo campionato di Serie A1. Per il momento mettiamoci comodi e lasciamo parlare il parquet del PalaPentassuglia, la diretta di Brindisi Pistoia sta davvero per cominciare! (agg. di Claudio Franceschini)

BRINDISI PISTOIA: PER USCIRE DALLA CRISI!

Brindisi Pistoia viene diretta dagli arbitri Tolga Sahin, Edoardo Gonella e Sergio Noce: alle ore 17:30 di domenica 29 ottobre il PalaPentassuglia ospita la partita valida per la quinta giornata nel campionato di basket Serie A1 2023-2024. Sfida delicatissima, perché Happy Casa e Estra sono due delle tre squadre ancora a zero punti in classifica: certamente una sorpresa negativa per Brindisi, che ha perso anche a Napoli e non riesce davvero a trovare ritmo in una stagione in cui comunque è ripartita senza alcune certezze del passato.

Di Pistoia si sapeva che avrebbe potuto soffrire, essendo tornata in Serie A1 dopo tre anni; i toscani hanno perso in casa contro Brescia e ci sta anche questo, la Germani è lanciatissima, ma adesso bisogna mettere ogni “scusante” da parte e iniziare a muovere la graduatoria. Scopriremo presto quale delle due squadre riuscirà a farlo nella diretta di Brindisi Pistoia, aspettando la quale possiamo fare qualche rapida considerazione sui temi principali che ci accompagneranno nella serata del PalaPentassuglia, che si prospetta molto interessante.

DIRETTA BRINDISI PISTOIA: RISULTATI E CONTESTO

Sarà delicatissima e davvero importante la diretta di Brindisi Pistoia: sicuramente per quelle che sono state le ultime stagioni è una sorpresa trovare la Happy Casa senza vittorie dopo quattro giornate, ma va anche ricordato che la società pugliese in estate ha salutato Frank Vitucci, autore di un ottimo ciclo nei sei anni precedenti, e si è anche privata di almeno due giocatori chiave, dovendo quindi ripartire con una sorta di rivoluzione che al momento le ha impedito di prendersi una soddisfazione, detto che la stagione è lunga e c’è tutto il tempo per recuperare.

È naturalmente così anche per Pistoia, che però deve iniziare a correre: Nicola Brienza è un coach esperto che ha già allenato in Serie A1, i toscani ovviamente stanno pagando lo scotto della promozione e di dover ancora prendere confidenza con una categoria superiore che va di fretta e non aspetta. Centrare la salvezza sarebbe un gran bel traguardo per la Estra, che deve anche pensare di fare qualche colpo in trasferta per mettersi al sicuro. Tra poco allora avremo il responso su chi si prenderà la prima vittoria in campionato sul parquet del PalaPentassuglia…











