Diretta Brindisi Pistoia/ Streaming video tv: occasione per la Happy Casa (basket A1)

Brindisi Pistoia è in diretta dal PalaPentassuglia e, alle ore 19:00 di domenica 24 novembre, rientra nel programma della decima giornata per il campionato di basket Serie A1 2019-2020. Partita che almeno sulla carta appare sbilanciata in favore della Happy Casa: i pugliesi sono partiti alla grande in questo campionato e, nonostante il turno di riposo effettuato la scorsa settimana, hanno mantenuto il secondo posto in classifica in coabitazione con Sassari, rappresentando a tutti gli effetti la terza forza del nostro campionato al netto delle previsioni a bocce ferme. Pistoia, come l’anno scorso, lotta per salvarsi sapendo che stavolta le retrocessioni saranno due; la OriOra però sembra essere riuscita a superare le difficoltà di inizio stagione e ha appena centrato una fondamentale vittoria contro Cantù, allontanando l’ultimo posto in classifica e rilanciandosi con maggiore fiducia nei suoi mezzi. Vedremo allora come andranno le cose nella diretta di Brindisi Pistoia; nel frattempo possiamo valutare alcuni dei temi principali legati a questa partita.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Brindisi Pistoia non sarà disponibile, non essendo una delle partite del turno scelte per essere trasmesse sui canali della nostra televisione, ma per assistervi si potrà sottoscrivere un abbonamento stagionale alla piattaforma Eurosport Player che fornisce le gare del campionato di Serie A1 in diretta streaming video. Sul sito www.legabasket.it troverete inoltre tutte le informazioni utili sulle due squadre in campo, il tabellino play-by-play e le statistiche come la classifica del torneo.

DIRETTA BRINDISI PISTOIA: RISULTATI E CONTESTO

Brindisi Pistoia è un’occasione da non perdere per la Happy Casa: la squadra di Frank Vitucci migliora settimana dopo settimana e può anche contare sul riposo dell’ultima giornata, anche se ha giocato mercoledì in Champions League. Tuttavia la gara contro gli ungheresi del Falco Szombathely è stata disputata al PalaPentassuglia, dunque non ci sono state trasferte dispendiose; Vitucci ha potuto preparare al meglio la sfida di questa sera, che come detto potrebbe essere un’opportunità per spiccare il volo in classifica e provare a prendersi il secondo posto solitario, considerando soprattutto che Sassari va a giocare al Mediolanum Forum e potrebbe facilmente andare incontro a una sconfitta. Al netto della situazione attuale comunque Brindisi punta innanzitutto la qualificazione alle Final Eight di Coppa Italia, e poi a lungo termine un posto nei playoff; Pistoia come detto punta a mantenere la categoria, “graziata” lo scorso anno dall’esclusione di Torino che le ha permesso di iscriversi nuovamente alla Serie A1 nonostante un campionato pessimo. Adesso vedremo se la OriOra riuscirà a trovare la spinta giusta per impegnare i pugliesi e magari ottenere una vittoria esterna che sarebbe di fondamentale importanza.



