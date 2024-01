DIRETTA/ Brindisi Potenza (risultato 0-0) video streaming tv: in campo, si gioca! (Serie C, 7 gennaio 2024)

DIRETTA BRINDISI POTENZA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

La diretta della sfida che pone di fronte Brindisi Potenza sta per iniziare in attesa del fischio da parte direttore di gara vi mostriamo le statistiche più interessanti. Padroni di casa che risultano essere al penultimo posto con 14 punti collezionati in questo campionato. I gol fatti sono 15 mentre 20 in più quelli subiti che li certificano come la seconda difesa più battuta dell’intero campionato alla pari della Turris. Il miglior marcatore dei pugliesi risulta essere Bunino con 5 gioie in campionato. La stagione di pugliesi risulta assolutamente negativa con ben sei punti di distacco dalla salvezza rappresentata dalla squadra di Torre del Greco.

Diretta/ Virtus Francavilla Potenza (risultato finale 0-1): Alastra salva su Giovinco (23 dicembre 2023)

Dall’altra parte il rossoblù del Potenza possono vantare di una stella in attacco. Stiamo ovviamente parlando di Salvatore Caturano. Per l’attaccante ex Cesena 7 reti in campionato con tanta voglia di raggiungere i 17 dello scorso anno. Le reti totali della squadra lucana risultano essere 20; quelle subite 5 in più. I 23 punti dei lucani, qualora riuscissero a ottenere bottino pieno quest’oggi, li potrebbe riportare in piena lotta play off. (Marco Genduso)

Video/ Turris Brindisi (3-1) gol e highlights: vittoria solida dei padroni di casa (22 dicembre 2023)

DIRETTA STREAMING VIDEO TV BRINDISI POTENZA: DOVE VEDERLA?

La diretta Brindisi Potenza potrà essere seguita sulla televisione satellitare Sky, che detiene per quest’anno i diritti sulla trasmissione di tutte le gare di Serie C. In alternativa, l’abbonamento alla sezione calcio di Nowtv permetterà di seguire la diretta Brindisi Potenza e tutte le altre partite di Serie C sul loro sito o app.

BRINDISI POTENZA: SFIDA DELICATA!

La diretta di Brindisi Potenza, in programma oggi 7 gennaio alle ore 18:30, promette una sfida intensa tra due squadre che si trovano in situazioni differenti in classifica. Il Brindisi, impegnato nella lotta per evitare la retrocessione, sta attraversando un periodo difficile con solo una vittoria nelle ultime cinque partite. La squadra locale dovrà cercare di invertire questa tendenza negativa e ottenere punti preziosi per allontanarsi dalla zona pericolosa.

DIRETTA/ Turris Brindisi (risultato finale 3-1): grande prova casalinga! (Serie C, 22 dicembre 2023)

Dall’altra parte, il Potenza si trova in una fase di forma più positiva, con tre risultati utili consecutivi che gli hanno permesso di risalire in classifica. La squadra ospite, nonostante abbia avuto qualche difficoltà iniziale, sembra aver trovato la giusta coesione e vuole continuare a ottenere risultati positivi per consolidare la propria posizione di centroclassifica. Entrambe le squadre si giocheranno ogni pallone per conquistare i tre punti in palio. Il Brindisi cercherà di sfruttare il sostegno del pubblico di casa per invertire la tendenza negativa, mentre il Potenza punterà a mantenere la sua buona forma recente per continuare la risalita in classifica.

BRINDISI POTENZA: PROBABILI FORMAZIONI

Per la diretta Brindisi Potenza, entrambe le squadre sembrano propendere per un modulo 3-5-2, che suggerisce un approccio tattico equilibrato con tre difensori centrali, cinque centrocampisti e due attaccanti. Il Brindisi, come squadra di casa, probabilmente organizzerà il suo schieramento con questo modulo, affidando il ruolo di regista a Malacarri nel cuore del centrocampo. Un elemento da tenere d’occhio sarà il terzino Valenti, noto per la sua capacità di avanzare lungo la fascia e inserirsi nelle azioni offensive.

Dal canto loro, gli ospiti del Potenza sembrano optare per una configurazione tattica simile con un 3-5-2. Il libero Sbraga sarà fondamentale nel fornire geometrie alla squadra, mentre Di Grazia potrebbe rivelarsi un elemento cruciale, avendo superato le aspettative in questa stagione. Entrambe le squadre giocheranno probabilmente in modo speculare, cercando di sfruttare gli spazi e le opportunità offerte dal rispettivo modulo. La presenza di tre difensori centrali da entrambe le parti suggerisce una predisposizione difensiva, ma l’inclusione di cinque centrocampisti da ambo i lati indica un desiderio di controllare il gioco a centrocampo.

BRINDISI POTENZA: LE QUOTE

Per chi si sentisse sicuro del risultato della diretta di Brindisi Potenza, le quote dai migliori siti di scommesse sono state raccolte per voi: il segno 1 è dato a 1.8 quindi il Potenza non è favorito ma neanche dato per vinto, il pareggio è dato a 1,5 mentre la vittoria del Potenza porterà nelle casse di chi ha scommesso su di lei un valore di 1,4 sull’importo scommesso.











© RIPRODUZIONE RISERVATA