DIRETTA BRINDISI REGGIO EMILIA/ Video streaming tv: rivoluzione Happy Casa (basket A1, 4 ottobre 2023)

DIRETTA BRINDISI REGGIO EMILIA: LA RIVOLUZIONE

Mentre aspettiamo che la diretta di Brindisi Reggio Emilia prenda il via, possiamo approfondire il discorso legato alla rivoluzione della Happy Casa. Dopo sei stagioni è arrivata la separazione con Frank Vitucci: il coach veneto ha saputo creare un grande ciclo a Brindisi, sulla scia di quanto aveva fatto Piero Bucchi qualche anno prima. Sotto la guida di Vitucci sono infatti arrivate due finali di Coppa Italia e una semifinale playoff in Serie A1, in generale Brindisi è passata dall’essere una squadra che lottava per la salvezza o qualcosa in più a una seria rivale delle big, tanto da chiudere una regular season al secondo posto con doppia vittoria sull’Olimpia Milano.

DIRETTA/ Brindisi Virtus Bologna (risultato finale 95-100): emiliani in semifinale!

Vitucci in estate è stato richiamato dalla “sua” Treviso, e ha salutato: non è mai semplice chiudere un percorso durato tanti anni e ripartire, la Happy Casa lo ha fatto promuovendo Fabio Corbani nel ruolo di head coach e certamente al milanese l’esperienza non manca. Ricordiamo anche che oggi sarà schierabile il nuovo acquisto Tomas Kyzlink, non disponibile in Champions League, mentre il nuovo capitano di Brindisi è il veterano JaJuan Johnson, che in Italia ha vestito la maglia di Cantù tra il 2015 e il 2017 rivelandosi come ottimo realizzatore, cosa poi confermata nel corso di una carriera passata anche da Darussafaka, Lokomotiv Kuban, Bayern Monaco e Ankara. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA/ Virtus Bologna Brindisi (risultato finale 109-95): i felsinei vanno sul 2-0

DIRETTA BRINDISI REGGIO EMILIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Brindisi Reggio Emilia non sarà trasmessa sui canali della nostra televisione: in questa stagione il campionato di Serie A1 è disponibile sulla piattaforma DAZN, sarà dunque questo portale a fornire tutte le partite del massimo torneo di basket con l’eccezione di qualche match mandato in onda in chiaro. Sarà dunque una visione in diretta streaming video, attivando i dati del proprio abbonamento su apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone; va poi ricordato che sul sito ufficiale www.legabasket.it troverete tutte le informazioni utili su questa partita, come il tabellino play-by-play e il boxscore statistico aggiornato in tempo reale.

DIRETTA/ Virtus Bologna Brindisi (risultato finale 104-68): sfida senza storia

PARTITA INTRIGANTE!

Brindisi Reggio Emilia, che sarà in diretta dal PalaPentassuglia alle ore 20:30 di mercoledì 4 ottobre, va in scena per la prima giornata nel campionato di basket Serie A1 2023-2024: si gioca oggi perché nei giorni scorsi la Happy Casa è stata impegnata nei preliminari di Champions League, ma purtroppo la sconfitta contro Cholet ha impedito alla squadra pugliese di qualificarsi al torneo FIBA. Adesso si parte in campionato, dove Brindisi vuole provare a riprendersi i playoff: dopo sei stagioni ha lasciato Frank Vitucci, con la promozione in panchina di Fabio Corbani.

Allenatore nuovo anche a Reggio Emilia, che si è affidata al greco Dimitris Priftis: la Unahotels incredibilmente ha centrato la salvezza lo scorso anno, dopo aver condotto una Serie A1 praticamente sempre all’ultimo posto in classifica, e ora vuole provare a rialzare la testa cercando anche di lottare per i playoff, pur se al momento le certezze non sono tantissime. Scopriremo presto cosa succederà nella diretta di Brindisi Reggio Emilia, ma aspettandone la palla a due possiamo fare qualche rapida analisi circa i temi principali che potrebbero emergere dal match.

DIRETTA BRINDISI REGGIO EMILIA: SITUAZIONE E CONTESTO

Inizia tra poco la diretta di Brindisi Reggio Emilia: una partita interessante tra due squadre che in epoca recente si sono tolte le loro soddisfazioni, ma che adesso stanno provando a ricostruire. Nei fatti, la Happy Casa ha chiuso una sorta di ciclo con l’addio di Frank Vitucci: se non altro nella passata stagione erano arrivati i playoff, ma adesso si riparte da Corbani e un roster che ha perso giocatori importanti come D’Angelo Harrison e Ky Bowman, dunque deve provare a riprendere quota sapendo che in questo campionato il livello è abbastanza equilibrato.

Reggio Emilia come detto ha conquistato una salvezza incredibile ai danni di Trieste, all’ultima giornata: merito anche di Dragan Sakota che aveva preso il posto di Max Menetti – fallimentare il suo secondo ciclo reggiano – ma poi la società ha scelto comunque di cambiare e adesso in panchina c’è un allenatore con parecchia esperienza europea, che però in Serie A1 è tutto da scoprire. Tra poche ore sarà il tempo di lasciar parlare il parquet del PalaPentassuglia: vedremo chi riuscirà a prendersi la vittoria nella diretta di Brindisi Reggio Emilia.











© RIPRODUZIONE RISERVATA