Diretta Brindisi Reggio Emilia/ Streaming video tv: Happy Casa favorita (basket A1)

Brindisi Reggio Emilia viene diretta dagli arbitri Manuel Mazzoni, Mark Bartoli e Marco Vita e, alle ore 20:30 di giovedì 26 dicembre, è valida per la 15^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2019-2020. Una sfida che è importante per entrambe, reduci da sconfitte nel fine settimana: la Happy Casa è caduta al PalaDozza contro la Fortitudo Bologna, un ko che ci può stare considerato il livello dell’avversaria e il fatto che comunque la partita è stata lottata fino all’ultimo e ha confermato quello che i pugliesi possono fare. La Grissin Bon invece aveva una bella occasione potendo giocare al PalaBigi, ma di fatto non è mai entrata nel ritmo della gara ed è stata la prima squadra a concedere una vittoria esterna a Venezia. A questo punto gli emiliani dovranno sgomitare non poco per ottenere la qualificazione alla Final Eight di Coppa Italia, obiettivo che nemmeno per Frank Vitucci è sicuro: vedremo allora come andranno le cose nella diretta di Brindisi Reggio Emilia, intanto possiamo valutare alcuni dei temi principali che accompagnano questa serata.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Brindisi Reggio Emilia sarà trasmessa sui canali Rai Sport e Rai Sport +: li trovate ai numeri 57 e 58 del vostro telecomando e dunque l’appuntamento con il volley SuperLega sarà ancora una volta in chiaro per tutti. In assenza di un televisore sarà possibile assistere alla partita anche in diretta streaming video, senza costi aggiuntivi e visitando il sito www.raiplay.it con dispositivi mobili quali PC, tablet e smartphone.

DIRETTA BRINDISI REGGIO EMILIA: RISULTATI E CONTESTO

Brindisi Reggio Emilia vede le due squadre partire con una sola partita di distanza in classifica: curiosamente la Happy Casa, che aveva approcciato benissimo il campionato e ad un certo punto sembrava potersi contendere la seconda posizione, ha avuto un calo e adesso difende un margine esiguo rispetto al nono posto, avendo l’obiettivo principale di giocare la Coppa Italia. Va detto che sulle sorti della squadra pugliese incide il calendario, che nelle ultime settimane è stato terribile; per questo motivo allora la Happy Casa sa che oggi ha una bella occasione per tornare a vincere e riprendere vigore nella graduatoria di un campionato assolutamente equilibrato, nel quale la stessa Reggio Emilia sta facendo bene. Percorso inverso per il roster guidato da Maurizio Buscaglia, che inizialmente ha avuto difficoltà a esprimersi al massimo del potenziale ma poi è riuscito a fare il salto di qualità. I playoff, mancati nelle ultime due stagioni, restano un traguardo assolutamente alla portata ma per arrivarci sarà necessario trovare maggiore continuità nelle prestazioni, vedremo cosa succederà a partire da questa partita del PalaPentassuglia.



© RIPRODUZIONE RISERVATA