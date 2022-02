Diretta Brindisi Reggio Emilia/ Streaming video tv: occasione per Caja! (basket A1)

DIRETTA BRINDISI REGGIO EMILIA: CRISI HAPPY CASA!

Brindisi Reggio Emilia viene diretta dagli arbitri Roberto Begnis, Alessandro Nicolini e Giacomo Dori: squadre in campo alle ore 18:30 di domenica 6 febbraio per la 19^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2021-2022. Sembrerà incredibile, eppure le due squadre sono appaiate a quota 16 punti in classifica: in bilico tra i playoff e l’esclusione, hanno chiaramente sentimenti diversi nell’approcciarsi al match del PalaPentassuglia perché la Happy Casa sta attraversando una crisi profonda, segnata al momento dal -27 incassato a Sassari che ha peggiorato una situazione alla quale sembra per ora non esserci rimedio.

La Unahotels invece deve anche recuperare una partita, e si è presa il settimo posto grazie alla vittoria di Tortona all’overtime: continua a essere solido il progetto di Attilio Caja, che naturalmente spera di riportare questa società ai playoff e, passo dopo passo, rimetterla sui binari della competitività per lo scudetto per quanto lunga possa essere la strada. Vedremo nel frattempo cosa succederà nella diretta di Brindisi Reggio Emilia; aspettando che si giochi, possiamo fare qualche rapida valutazione circa i temi principali che potranno emergere dalla serata del PalaPentassuglia.

La diretta tv di Brindisi Reggio Emilia non è tra quelle che saranno trasmesse sui canali della nostra televisione per questa giornata di campionato. Sappiamo comunque che da quest’anno tutte le gare di Serie A1 sono appannaggio di Discovery Plus, diventata broadcaster ufficiale della Lega: anche in questo caso servirà un abbonamento per la visione in diretta streaming video, mentre potrete consultare liberamente il sito www.legabasket.it, dove troverete le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornato in tempo reale.

Approcciandoci alla diretta di Brindisi Reggio Emilia, dobbiamo dire che è realmente complicato capire cosa sia successo alla Happy Casa: una squadra che l’anno scorso si era presa il secondo posto in regular season e, almeno fino all’infortunio di D’Angelo Harrison, aveva fatto vedere di potersela giocare anche con le due corazzate Milano e Virtus Bologna, e che in questa stagione è ripartita esattamente dove aveva lasciato. Una squadra che improvvisamente non sa più vincere: dalla possibilità di tornare in testa al campionato si ritrova ora non solo ad un passo dall’esclusione dai playoff, ma addirittura con l’incubo di dover giocare per salvarsi: dunque, la partita di questa sera è più importante di quel che possa sembrare.

Lo è comunque anche per Reggio Emilia, che pian piano sta ritrovando i risultati di un tempo: come detto la strada non sarà breve, ma intanto la Unahotels è riuscita a piazzarsi in una posizione di classifica che consente di sperare e sognare, sapendo anche che la partita di recupero (contro Varese) potrebbe addirittura portare la Reggiana a giocarsi idealmente la terza posizione. Staremo a vedere, se Attilio Caja dovesse fare il grande colpo al PalaPentassuglia anche Reggio Emilia si inserirebbe nella lotta per il fattore campo nel primo turno dei playoff, mentre Brindisi a quel punto si dovrebbe seriamente preoccupare…



