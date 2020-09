Diretta Brindisi Roma/ Streaming video tv: si chiude il girone D di Supercoppa

Brindisi Roma è una partita che sarà diretta da Manuel Mazzoni, Beniamino Manuel Attard e Marco Pierantozzi; va in scena alle ore 17:00 di lunedì 14 settembre e vale per la sesta e ultima giornata nel gruppo D di Supercoppa Italiana 2020 di basket. Sul neutro del Geovillage di Olbia la Happy Casa gioca nella ormai flebile speranza di prendersi la qualificazione alla Final Four di Bologna, un traguardo che però sembra ormai essere fuori portata visto che la differenza canestri non la premia nei confronti del Banco di Sardegna. La Virtus è la grande delusione di questo torneo, anche se eravamo a conoscenza delle difficoltà estive; anche così comunque la squadra della capitale non è mai stata competitiva sul parquet e adesso si interroga sulla bontà del roster costruito, quello che si è visto in Sardegna in questi giorni ha certamente bisogno di tante riflessioni. Vedremo ora come andranno le cose nella diretta di Brindisi Roma; aspettandone la palla a due possiamo fare una rapida valutazione su quello che potremmo vedere in campo.

BRINDISI ROMA IN DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Come sappiamo non sarà possibile assistere alla diretta tv di Brindisi Roma, che non viene trasmessa sui canali della nostra televisione; tuttavia l’appuntamento per gli appassionati di basket è sulla piattaforma Eurosport Player, che richiede la sottoscrizione di un abbonamento e fornisce tutte le partite della Supercoppa Italiana in diretta streaming video. Ricordiamo anche la possibilità di consultare liberamente il sito www.legabasket.it per tutte le informazioni utili, come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori.

DIRETTA BRINDISI ROMA: RISULTATI E CONTESTO

Brindisi Roma sembra essere una partita dai temi scontati: la Happy Casa già nella sfida di andata aveva dominato contro la Virtus, mettendo in mostra un roster superiore anche se parecchio modificato rispetto allo scorso anno. Al momento la differenza è netta: la squadra di Frank Vitucci ha lottato concretamente per un posto nella Final Four e, anche se non lo dovesse ottenere, saprebbe di aver condotto un bel torneo. Non lo stesso so può di Piero Bucchi e del suo gruppo: Roma ha avuto parecchie difficoltà in estate nel costruire un roster credibile, ha anche avuto tanti dubbi su una iscrizione o meno al campionato di Serie A1 e adesso è come se dovesse ripartire da zero, senza troppe certezze. Dunque, sarà interessante vedere se quando finirà questa Supercoppa, che per i giallorossi non ha mai avuto possibilità concrete di trasformarsi in una corsa positiva, ci saranno i presupposti per lottare almeno per la salvezza, ed evitare che la stagione si trasformi in quello che Pesaro – che ha dato due ripassate alla Virtus in questo girone – aveva dovuto passare lo scorso anno.

