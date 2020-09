Diretta Brindisi Sassari/ Streaming video tv: tutto aperto nel gruppo D (Supercoppa)

Brindisi Sassari, che verrà diretta dalla terna arbitrale composta da Tolga Sahin, Beniamino Manuel Attard e Marco Pierantozzi, si gioca alle ore 17:00 di giovedì 10 settembre: al Geovillage di Olbia, location unica per il girone D di Supercoppa Italiana 2020 di basket, va in scena la partita valida per la quarta giornata di questo gruppo. Dove la situazione è più aperta che mai: la Dinamo è riuscita a confermarsi a punteggio pieno con una vittoria in volata sulla stessa Happy Casa che però, terza in classifica, ha ancora tutte le possibilità di qualificarsi alla Final Four. L’unica tagliata fuori è la Virtus Roma, non solo perché ha sempre perso ma perché il suo livello attuale non le permette di competere; sarà invece interessante valutare in questa sfida se i pugliesi rientreranno prepotentemente in corsa per andare a Bologna. aspettando che la diretta di Brindisi Sassari prenda il via, possiamo fare qualche valutazione più approfondita circa i temi principali di questo pomeriggio.

DIRETTA BRINDISI SASSARI IN STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Brindisi Sassari non sarà disponibile: la Supercoppa Italiana 2020 di basket è una prerogativa della piattaforma Eurosport Player, che fornisce ai suoi abbonati tutte le partite del torneo in diretta streaming video. Dovrete dotarvi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone per assistere alle immagini; ricordiamo anche il sito ufficiale www.legabasket.it, sul quale troverete informazioni utili come il tabellino play-by-play o le statistiche dei giocatori sul parquet.

DIRETTA BRINDISI SASSARI: RISULTATI E CONTESTO

Brindisi Sassari si presenta come una partita equilibrata: la Happy Casa sembra aver risolto qualche problema che l’aveva accompagnata all’esordio in questo torneo, e lo ha dimostrato mettendo in crisi il Banco di Sardegna sfiorando la vittoria. Va ricordato che queste due squadre sono tra le grandi deluse dell’anno passato: Sassari aveva aperto vincendo la Supercoppa e si stava lanciando all’inseguimento della Virtus Bologna in campionato, con ottime probabilità di arrivare alla seconda finale scudetto consecutiva. Per quanto riguarda Brindisi, Frank Vitucci aveva fatto il colpo grosso centrando la finale di Coppa Italia in maniera sorprendente, ma anche nella classifica di Serie A1 la sua squadra lottava sicuramente per una posizione che avrebbe anche potuto essere la terza o la quarta, dunque con il vantaggio del campo nel primo turno dei playoff. Adesso si è ripartiti praticamente da zero, come hanno dimostrato anche i profondi cambi nel roster; la Dinamo è uscita meglio dai blocchi ma partiva già da un livello più alto, valuteremo in corso d’opera se la New Basket sarà in grado di ricucire almeno parzialmente lo strappo, a cominciare magari da questa sera.

