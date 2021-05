Diretta Brindisi Sassari/ Streaming video tv: Vitucci crede nel 1° posto (Basket A1)

DIRETTA BRINDISI SASSARI: SFIDA INFUOCATA!

Brindisi Sassari sarà diretta dagli arbitri Saverio Lanzarini, Alessandro Martolini e Matteo Boninsegna: si gioca alle ore 20:30 di mercoledì 5 maggio 2021 ed è valida come recupero della 23^ giornata del campionato di basket Serie A1 2020-2021. Curiosamente, il match era stato rinviato per il focolaio di Coronavirus che si era sviluppato all’interno del gruppo sardo ma poi è stata la Happy Casa a venire messa in quarantena, stravolgendo il finale di stagione e mettendolo quasi a rischio, tra calendari già molto fitti e la dovuta contemporaneità che sarebbe potuta venire meno.

Di fatto, l’ultima giornata della regular season è stata posticipata di una settimana, consentendo ai pugliesi di recuperare le due gare che restano loro; ci sarà infatti anche quella contro Trento, che è saltata settimana scorsa quando la Lega ha deciso di giocare regolarmente gli altri match. Si era anche pensato di far slittare l’inizio dei playoff, ma alla fine ha vinto questa soluzione; intanto la diretta di Brindisi Sassari è una partita spettacolare e importante per entrambe, dunque andiamo subito a vedere quali potrebbero esserne i temi principali.

DIRETTA BRINDISI SASSARI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Brindisi Sassari sarà trasmessa su Eurosport 2, e dunque sarà un’esclusiva riservata ai possessori di un abbonamento alla televisione satellitare: il canale si trova infatti al numero 211 del decoder Sky. In alternativa, come sempre, sarà possibile seguire la partita di Serie A1 anche tramite la piattaforma Eurosport Player, che fornisce tutte le gare del campionato di basket in diretta streaming video. Anche in questo caso, comunque, bisognerà aver sottoscritto un abbonamento per avere accesso alle immagini.

DIRETTA BRINDISI SASSARI: RISULTATI E CONTESTO

Brindisi Sassari vale per la Happy Casa il sogno primo posto, per la Dinamo invece il fattore campo nel primo turno dei playoff: il Banco di Sardegna infatti può agganciare Venezia con una vittoria al PalaPentassuglia, e rispetto alla Reyer ha il vantaggio nel doppio confronto grazie a un singolo punto nella differenza canestri. La Virtus Bologna è irraggiungibile da entrambe, dunque l’orizzonte è quello del quarto posto: non si salirà o scenderà da questa piazza, ma chiaramente Gianmarco Pozzecco sa bene che avere l’eventuale bella in casa sarebbe del tutto diverso. Brindisi come detto insegue ancora il primo posto: rischia però di non essere suo a causa della clamorosa sconfitta interna contro Cremona, appena dopo aver battuto Milano con aggancio (sorpasso a tutti gli effetti) in testa alla regular season. Tuttavia la squadra di Frank Vitucci è padrona del suo destino: vincendo sempre avrà centrato l’obiettivo grazie alla doppia sfida diretta, ma sarà un tour de force che non ammetterà errori e la stanchezza potrebbe giocare un brutto scherzo, intanto anche chiudere al secondo posto significherebbe una semifinale con fattore campo contro la Virtus Bologna e tanto male non sarebbe…



