DIRETTA/ Brindisi Scafati video streaming tv: la vittoria sprecata (basket A1, oggi 23 dicembre 2023)

Lo abbiamo già detto introducendo la diretta di Brindisi Scafati, ma tornando sull’argomento dobbiamo dire che domenica la Happy Casa ha davvero sprecato la bella occasione di vincere a Sassari. Partita punto a punto, ma con Brindisi che ha chiuso i tre quarti sempre in vantaggio; avanti di 5 con 9’’29 da giocare nel quarto periodo, Brindisi è arrivata ancora con una lunghezza di margine a 18 secondi dall’ultima sirena.

Qui però si è vista tutta la paura di vincere, che può essere comune in situazioni delicate come questa: Tyree Breein è andato in lunetta per il sorpasso, poi Loren Jackson si è fatto stoppare il tiro del possibile, nuovo ribaltone generando altri due liberi di Breein, che ha allungato per il +3 del Banco di Sardegna. A quel punto Brindisi aveva due secondi a disposizione per costruire la tripla dell’overtime, ma Tomas Kyzlink si è fatto stoppare e le speranze sono evaporate. Certamente anche in un periodo molto più positivo possono arrivare sconfitte di questo tenore, ma diciamo che domenica abbiamo visto qualcosa di indicativo di quelle che sono le difficoltà della Happy Casa; adesso i pugliesi dovranno provare a riscattarsi prendendosi una vittoria casalinga contro Scafati, e non sarà affatto semplice… (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA BRINDISI SCAFATI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Brindisi Scafati sarà disponibile su Eurosport 2, fornendo così un appuntamento riservato agli abbonati alla televisione satellitare che dovranno selezionare il canale 211 del loro decoder Sky. Va però ricordato che esiste un altro modo per assistere a questa sfida, ed è quello di sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma DAZN che garantisce l’intera programmazione del campionato di basket Serie A1 in diretta streaming video. Infine bisogna ricordare che sul sito ufficiale della Lega, all’indirizzo www.legabasket.it, sono consultabili tutte le informazioni utili sul match, come il tabellino play-by-play e il boxscore statistico aggiornato in tempo reale.

LA HAPPY CASA NON MOLLA!

Brindisi Scafati, che sarà in diretta dal PalaPentassuglia alle ore 18:30 di sabato 23 dicembre, si gioca per la 13^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2023-2024. Un derby del Sud molto delicato, perché tecnicamente vale per la salvezza: sicuramente per la Happy Casa, ma anche per la Givova che è in ripresa ma non ancora tranquilla. Drammatica la situazione di Brindisi, che domenica ha scialacquato una vittoria a Sassari ed è rimasta ultima in classifica: in più si registra la crescita di Treviso che potrebbe complicare ulteriormente lo scenario per i pugliesi, in netta difficoltà.

Scafati invece ha approfittato del calo di Napoli per vincere il derby casalingo: un successo importantissimo sia per il morale che soprattutto per la classifica, perché la Givova è salita a 10 punti e nelle ultime tre giornate di andata potrà giocarsi quella che sarebbe un’incredibile qualificazione alla Final Eight di Coppa Italia, oltre che appunto fare un altro passo avanti verso la permanenza in Serie A1. Adesso aspettiamo che la diretta di Brindisi Scafati prenda il via provando ad analizzare i temi principali che potrebbero emergere da questa serata al PalaPentassuglia.

DIRETTA BRINDISI SCAFATI: SITUAZIONE E CONTESTO

Siamo vicini alla diretta di Brindisi Scafati, partita delicatissima per la Happy Casa: la squadra pugliese non riesce proprio a risalire la corrente ed è evidentemente spaventata dalla situazione che si è venuta a creare, come dimostra il fatto che domenica contro Sassari è stata quasi sempre avanti e ha avuto più volte la possibilità di prendersi una preziosissima vittoria esterna, ma alla fine ha dovuto cedere e così ha mancato l’aggancio ai danni di Varese, che avrebbe fatto bene all’autostima di un gruppo che fa sempre più fatica a rialzare la testa ogni settimana che passa.

Per Scafati le cose stanno andando bene: la Givova sapeva di dover soffrire per salvarsi la seconda stagione consecutiva, e il gruppo campano sta facendo ampiamente il suo perché con cinque vittorie ha preso margine sulle ultime posizioni, anche se la classifica è talmente corta (come al solito) che appunto non si possono ancora tracciare bilanci. Certamente Scafati deve ancora correre per centrare l’obiettivo, ma intanto potersi giocare concretamente l’ingresso nel tabellone di Coppa Italia è già qualcosa di ottimo, e vincere stasera al PalaPentassuglia aumenterebbe le possibilità in tal senso.











