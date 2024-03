DIRETTA/ Brindisi Taranto video streaming tv: il derby pugliese ha 32 precedenti (Serie C, 24 marzo 2024)

DIRETTA BRINDISI TARANTO: I TESTA A TESTA

Sta per cominciare la diretta di Brindisi Taranto. Per entrare meglio in clima partita, andiamo a dare uno sguardo ai testa a testa che fin qui sono stati 32 con 15 vittorie del Taranto, 4 del Brindisi e 13 pareggi. L’ultimo precedente è stato quello dell’andata ed è stato vinto di misura dal Taranto in questa prima partita in Serie C dal 1990.

Le squadre nella storia recente si sono affrontate spesso e volentieri in Serie D Girone H ma ci sono stati due periodi, dal 1946 al 1938 e dal 1972 al 1976, dove Brindisi e Taranto si sono sfidate in Serie B, il momento più alto della stagione dei due club (aggiornamento di Christian Attanasio)

BRINDISI TARANTO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERLA?

Per vedere in diretta Brindisi Taranto basterà un collegamento alla TV satellitare di Sky, con l’aggiunta di un pacchetto calcio che sbloccherà i canali dal 251 in poi dove la partita verrà trasmessa. Per chi preferisse lo streaming anche sulla piattaforma NowRv sarà possibile, con le medesime modalità, seguire questa partita.

BRINDISI TARANTO: PADRONI DI CASA CON UN PIEDE IN D

Brindisi Taranto è in diretta dallo stadio Franco Fanuzzi di Brindisi, alle ore 18:30 di domenica 24 marzo 2024: si gioca per la trentatreesima giornata del campionato di Serie C, girone C 2023-2024. Si affrontano due squadre che stanno lottano per ambizioni opposte: i padroni di casa, ultimi in classifica a quota 15 punti, si ritrovano con più di un piede in Serie D. Nei giorni scorsi, infatti, i quattro punti di penalizzazione inflitti dal TFN hanno scosso non poco la graduatoria e, soprattutto, il morale dell’ambiente brindisino. Le lunghezze di ritardo dai play-out sono addirittura dodici e, con sole sei partite da giocare, l’impresa salvezza appare abbastanza complicata.

Situazione assai diversa per il Taranto. L’undici di mister Capuano, infatti, staziona al sesto posto con soli quattro punti di ritardo dal quarto posto occupato dal Picerno nonostante il pareggio contro il Sorrento. Disputa dei play-off, quindi, in cassaforte, un traguardo insperato ad inizio stagione.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote Snai di Brindisi Taranto per le vostre scommesse: il segno 1 per i padroni di casa vale 4,75 volte l’importo che avrete pensato di investire; per il segno X, su cui puntare per il pareggio, la vostra vincita ammonterebbe a 3.40 volte la giocata mentre il segno 2, che identifica l’eventualità del successo della formazione rossoblù, ha un valore che con questo bookmaker equivale a 1.65 volte la somma messa sul piatto.

