Diretta Brindisi Tortona/ Streaming video tv: la Bertram per il 4° posto (basket A1)

DIRETTA BRINDISI TORTONA: VALE SOLO PER LA BERTRAM!

Brindisi Trieste, che sarà diretta dagli arbitri Mark Bartoli, Denis Quarta e Silvia Marziali, si gioca alle ore 20:45 di domenica 8 maggio presso il PalaPentassuglia: valida per la 30^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2021-2022, è importante ormai soltanto per la Bertram che, ampiamente qualificata ai playoff e reduce dalla vittoria interna contro Trieste, dovrà ora definire la sua posizione di classifica andando a scoprire l’avversaria nel primo turno, ancora con una possibilità di prendersi pure il fattore campo nei quarti di finale.

Per la Happy Casa invece la stagione si chiude qui: ipotesi playoff sbarrata dalla sconfitta del Mediolanum Forum, Brindisi ha avuto parecchi problemi nel corso dell’anno e in generale ha deluso le attese, facendo molto peggio rispetto a un campionato, l’ultimo, che l’aveva vista seconda in classifica e grande rivelazione. Adesso vedremo come andranno le cose nella diretta di Brindisi Tortona; aspettando che la partita si giochi possiamo fare qualche rapida valutazione circa i temi principali che possono emergere dalla partita del PalaPentassuglia.

DIRETTA BRINDISI TORTONA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Brindisi Trieste non sarà una di quelle che per questa 30^ giornata di Serie A1 sono trasmesse sui canali della nostra televisione. Sappiamo che da questa stagione tutte le gare del campionato di basket sono comunque fornite dalla piattaforma Discovery Plus, che le trasmette in diretta streaming video essendo broadcaster ufficiale (sarà necessario sottoscrivere un abbonamento al servizio). Da ricordare che portale della Lega, che trovate all’indirizzo www.legabasket.it, troverete tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornato in tempo reale.

DIRETTA BRINDISI TORTONA: RISULTATI E CONTESTO

Sarà dunque una partita importante per la Bertram questa Brindisi Tortona, anche se dopo tutto Marco Ramondino è già soddisfatto così: la sua squadra ha giocato il primo campionato di sempre in Serie A1 ed è riuscito a prolungarlo fino ai playoff, nei quali Derthona Basket è anche entrata da protagonista con una Coppa Italia nella quale ha raggiunto la finale, e una cavalcata che l’ha qualificata con largo anticipo alla post season. Prendersi il quarto posto potrebbe voler dire aumentare le possibilità di volare in semifinale, ma questa Tortona a dirla tutta potrebbe anche fare il colpo grosso senza un’eventuale gara-5 al PalaEnergica; staremo a vedere.

Brindisi come detto chiude una stagione deludente sotto tanti aspetti, partita molto bene ma poi andata sempre più in calo; l’ultima tegola è rappresentata dall’infortunio di D’Angelo Harrison subito a Milano, ma non si può non notare che i due giocatori arrivati per alzare il livello e raggiungere i playoff, proprio Harrison e Alessandro Gentile, non siano invece riusciti a dare la spinta giusta. Si apre dunque la offseason per la Happy Casa, e bisognerà fare le giuste valutazioni sul roster e magari anche l’allenatore, perché dopo anni comunque positivi (in termini generali) Frank Vitucci potrebbe salutare e accettare nuove sfide.











