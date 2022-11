DIRETTA BRINDISI TORTONA/ Video streaming tv: la grande striscia della Bertram

DIRETTA BRINDISI TORTONA: LE CINQUE MERAVIGLIE

Nel presentare la diretta di Brindisi Tortona dobbiamo per forza di cose riferirci alle cinque meraviglie della Bertram: la squadra piemontese ha iniziato il suo campionato vincendo le prime cinque partite, e allora andiamo a ricordare quali sono. Alla prima giornata il PalaEnergica ha assistito a una straordinaria rimonta contro Trento, battuta 76-70; la prima trasferta invece ha avuto un punteggio molto basso, alla fine l’attacco di Tortona ha fatto qualcosa meglio di quello di Reggio Emilia e il 63-59 ha nuovamente premiato i ragazzi di Marco Ramondino.

Ecco poi un 81-73 casalingo contro Pesaro, nella sfida tra le ultime due semifinaliste di Coppa Italia; di nuovo trasferta, e dominio su una Trieste in crisi spazzata via per 88-60. Domenica scorsa la Bertram ha fatto il colpo interno battendo Venezia con il risultato di 77-61: dunque le ultime due partite sono state vinte in maniera netta da Tortona, che invece nelle prime tre era stata molto brava a gestire i finali; non c’è che dire, si tratta di una squadra che l’anno scorso è cresciuta tantissimo e che ora si gode i frutti del lavoro svolto. Sarà interessante scoprire come andranno le cose al PalaPentassuglia… (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA BRINDISI TORTONA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Brindisi Tortona non viene trasmessa sui canali della nostra televisione, non essendo tra le partite selezionate in questa 6^ giornata. Sappiamo bene che da questa stagione l’alternativa è il portale Eleven Sport, che fornisce l’intera programmazione del campionato di basket Serie A1: la visione sarà in diretta streaming video, e potrete scegliere di abbonarvi al servizio oppure acquistare l’evento on demand. Ricordiamo inoltre che sul sito www.legabasket.it troverete tutte le informazioni utili sul match, come il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornati in tempo reale.

BRINDISI TORTONA: BERTRAM PER LA SESTA GIOIA!

Brindisi Tortona è una partita diretta dagli arbitri Carmelo Paternicò, Alessandro Nicolini e Marco Catani: si gioca alle ore 19:00 di domenica 6 novembre presso il PalaPentassuglia, ed è valida per la 6^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2022-2023. Arriverà la sesta meraviglia della Bertram? Dopo la grande stagione da neopromossa, Tortona ha ripreso alla grande e, persa la semifinale di Supercoppa contro Sassari, in campionato ha aperto la sua marcia mettendo in fila cinque vittorie in altrettante partite, volando subito al primo posto in classifica e trascinandosi dietro la sola Virtus Bologna.

Per quanto riguarda Brindisi, la Happy Casa mercoledì ha perso in Europe Cup complicando la strada verso la qualificazione alla Top 16, e anche in Serie A1 sta trovando parecchie difficoltà: la sconfitta sul parquet del PalaBigi è stata piuttosto netta, Frank Vitucci non è ancora riuscito a trovare la formula per far marciare una squadra che sulla carta avrebbe tutto per giocarsi l’accesso ai playoff. Vedremo intanto come andranno le cose nella diretta di Brindisi Tortona; aspettandone la palla a due possiamo fare qualche rapida valutazione sui temi principali che emergeranno da una serata molto interessante qui al PalaPentassuglia.

DIRETTA BRINSISI TORTONA: RISULTATI E CONTESTO

Brindisi Tortona è dunque un’occasione per la Bertram di confermarsi a punteggio pieno: un paio di stagioni fa lo straordinario avvio di stagione lo aveva avuto proprio la Happy Casa (dopo aver perso all’esordio), oggi almeno rispetto a questa partita i ruoli si sono rovesciati e Tortona può correre realmente per provare ad avere uno dei migliori inizi di sempre. Ripetiamo il concetto: se l’anno scorso la neopromossa era parsa una splendida realtà con i punti di domanda sul fatto che potesse ripetersi o meno, all’inizio di questa stagione Marco Ramondino sta facendo ancora meglio, dimostrando come il suo gruppo sia assolutamente cresciuto ma soprattutto sia solidissimo e davvero concreto.

Da qui a dire che arriverà a giocarsi realmente lo scudetto ce ne corre perché la concorrenza resta comunque superiore, ma intanto bisogna togliersi il cappello di fronte a questa meravigliosa Tortona. Per contro abbiamo una Brindisi che sta faticando, confermando il trend del girone di ritorno nello scorso campionato: una squadra in calo che ha perso certezze, ha aggiunto qualche giocatore che sta facendo bene ma rischia di doversi appoggiare troppo al ritorno di D’Angelo Harrison, che è stato confermato nel roster ma come sappiamo è ancora ai box per il grave infortunio rimediato la scorsa primavera. Vedremo se al PalaPentassuglia, contro una delle due capolista di Serie A1, arriverà il riscatto per la squadra pugliese…











