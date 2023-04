Diretta/ Brindisi Trento (risultato 18-14) video streaming tv: Reed c’è!

DIRETTA BRINDISI TRENTO (RISULTATO LIVE 18-14): FINE PRIMO QUARTO

Diretta molto equilibrata quella che si sta giocando tra Brindisi e Trento, gara che non ha un vero e proprio dominatore e infatti le due squadre concedono poco e quel poco che concedono basta agli attaccanti per portare a casa canestri, anche molto importanti. Probabilmente la gara sarà decisa dalle rotazioni di entrambe le squadre.

Diretta/ Varese Brindisi (risultato 93-86): rimonta pazzesca!

Reed in questo momento si è distinto particolarmente per le sue penetrazioni che hanno messo in seria difficoltà la squadra avversaria, l’americano poi ha la mano molto calda ed è riuscito a mettere a referto già due tiri da tre realizzati. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA BRINDISI TRENTO (RISULTATO 0-0): PALLA A DUE!

Con la diretta di Brindisi Trento che sta per cominciare, possiamo ricordare che il match di andata era stato vinto dalla Happy Casa: era il 2 gennaio, naturalmente eravamo alla BLM Group Arena e nella 13^ giornata era finita 68-78, primo tempo da 28-36 per Brindisi che poi aveva saputo gestire nella ripresa. Ancora senza D’Angelo Harrison, i pugliesi avevano avuto cinque giocatori in doppia cifra: Jason Burnell (top scorer con 18 punti), Ky Bowman, Bruno Mascolo, Marcquise Reed e Jordan Bayehe avevano combinato per 71 dei 78 punti totali e gli altri 7 li aveva segnati Junior Etou, dunque incredibilmente solo sei giocatori a punti e con una panchina da appena 16 punti (quelli di Bowman).

Diretta/ Trento Verona (risultato finale 69-70): Tezenis all'ultimo respiro!

Trento per contro aveva portato in doppia cifra Darion Atkins (16), Andrejs Grazulis, Diego Flaccadori e Drew Crawford; dalla panchina erano usciti 25 punti ma la Dolomiti Energia aveva tirato con il 15% dall’arco (3/20) e questo ovviamente era costato carissimo. Adesso siamo davvero pronti a scoprire come andranno le cose nella partita di ritorno, che come abbiamo ampiamente detto è molto importante per la corsa ai playoff delle due squadre: mettiamoci comodi e lasciamo la parola al parquet del PalaPentassuglia, dove la palla a due di Brindisi Trento sta per alzarsi! (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA/ Virtus Bologna Trento (risultato finale 96-80): mai stata storia

DIRETTA BRINDISI TRENTO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Brindisi Trento verrà trasmessa su Eurosport 2, dunque questo match rappresenta un appuntamento riservato agli abbonati alla televisione satellitare che lo potranno seguire al canale 211 del decoder di Sky. Ovviamente sappiamo che tutte le partite della Serie A1 di basket sono fornite dalla piattaforma Eleven Sports: sarà una visione in diretta streaming video e potrete decidere di abbonarvi al servizio oppure acquistare l’evento on demand. Infine sul sito ufficiale www.legabasket.it troverete tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore della partita, aggiornati in tempo reale.

BRINDISI TRENTO: INCROCIO DA PLAYOFF!

Brindisi Trento sarà in diretta dal PalaPentassuglia, con palla a due alle ore 19:30 di domenica 23 aprile: si gioca per la 28^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2022-2023, una sfida molto interessante tra due squadre che sono proiettate verso i playoff. Entrambe comunque li devono archiviare: percorsi opposti finora, perché la Happy Casa è partita male per poi avere un bel guizzo nel girone di ritorno e, nonostante qualche sconfitta dolorosa, è rientrata nelle prime otto della classifica e adesso ovviamente punta a confermare e blindare il suo status.

Trento invece è riuscita a giocare la Final Eight di Coppa Italia, ma poi la stanchezza con il doppio impegno di Eurocup si è fatta sentire: il passo della Dolomiti Energia è rallentato e nel turno infrasettimanale è anche arrivata una sanguinosa sconfitta interna contro Verona. Lele Molin dunque deve ritrovare il passo giusto perché qualificarsi ai playoff è tutt’altro che scontato; la diretta di Brindisi Trento sarà importante per entrambe le squadre, adesso prendiamoci del tempo per valutarne le sue tematiche principali.

DIRETTA BRINDISI TRENTO: RISULTATI E CONTESTO

Avvicinandoci alla diretta di Brindisi Trento possiamo parlare di due società che sostanzialmente hanno vissuto percorsi simili nell’ultimo decennio. Entrambe sono piazze che possiamo considerare “nuove”, certo lontane dall’élite del basket italiano delle città di vertice ma che hanno saputo ritagliarsi un posto al sole; Brindisi giocando due volte la finale di Coppa Italia e rappresentando una bella presenza nei playoff (semifinale nel 2021 con secondo posto in regular season), Trento invece con due finali scudetto consecutive e la presenza massiccia in Eurocup, anche se ultimamente tutt’altro che positiva.

Adesso per entrambe si tratta di fatto di confermarsi, anno dopo anno: la competizione sta diventando sempre più serrata perché altre squadre si stanno imponendo all’attenzione e certe grandi realtà stanno tornando in alto, i cicli vanno e vengono e dunque l’obiettivo per Brindisi e Trento è quello di mantenersi costantemente in Serie A1 stagione dopo stagione, accettando che possa esserci qualche campagna meno brillante di altre ma anche aspettando l’occasione giusta per prendersi la gloria che possa eventualmente arrivare. Magari già tra qualche settimana: questo è quello che naturalmente scopriremo strada facendo…











© RIPRODUZIONE RISERVATA