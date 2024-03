DIRETTA BRINDISI TRENTO/ Video streaming tv: Sakota a caccia del secondo miracolo (basket A1, 17 marzo 2024)

DIRETTA BRINDISI TRENTO: IL PASSO DI SAKOTA

La diretta di Brindisi Trento sta per farci compagnia: la Happy Casa come già detto sta vivendo un momento delicatissimo, è ultima in classifica e la sconfitta subita a Varese, dove possiamo dire sia stata rimontata, è stata assolutamente sanguinosa perché si è trattato di un ko contro una rivale diretta per la salvezza, quella Openjobmetis che è anche riuscita a girare dalla sua parte la differenza canestri nel doppio confronto e dunque ha virtualmente un’ulteriore partita di vantaggio in classifica, una graduatoria che piange per Brindisi visto che i successi pugliesi sono appena cinque nelle 22 giornate del torneo disputate sino a oggi.

Dragan Sakota ha vinto tutte le partite di Brindisi in questo campionato di Serie A1: Fabio Corbani è stato esonerato dopo essere partito 0-5 e dunque l’ex coach di Fortitudo Bologna e Reggio Emilia ha sicuramente cambiato passo, anche se per il momento non basta per evitare alla Happy Casa quella che sarebbe un’amarissima retrocessione in Serie A2. Sakota l’anno scorso aveva fatto un mezzo miracolo tenendo la Unahotels nel massimo campionato di basket, in questa stagione però le cose potrebbero non andare allo stesso modo ma intanto vedremo come andrà questa partita contro Trento… (agg. di Claudio Franceschini)

BRINDISI TRENTO STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Brindisi Trento non sarà una delle tre che per questa 23^ giornata del torneo sono fornite dai canali della nostra televisione, e di conseguenza non avrà una trasmissione che possiamo definire “tradizionale”. Va tuttavia ricordato che tutte le partite del campionato di basket Serie A1 sono fornite dalla piattaforma DAZN, e anche in questo caso sarà necessario aver sottoscritto un abbonamento per la visione in diretta streaming video. Inoltre sul sito ufficiale della Lega, all’indirizzo www.legabasket.it, troverete tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornato in tempo reale.

BRINDISI TRENTO: SAKOTA NON PUÒ SBAGLIARE!

Brindisi Trento sarà diretta dagli arbitri Lorenzo Baldini, Edoardo Gonella e Marco Catani: appuntamento alle ore 18:30 di domenica 17 marzo per la 23^ giornata di basket Serie A1 2023-2024. Non ci sono più margini per la Happy Casa: domenica scorsa Brindisi ha perso sul parquet di Varese una sfida diretta importantissima, conducendo all’intervallo lungo ma non riuscendo a chiudere i conti e vedendo anche girata la differenza canestri a sfavore: ultimo posto in classifica, salvezza tecnicamente non lontanissima ma il trend di Openjobmetis e Treviso in questo momento è superiore.

Ha invece margini Trento per quanto riguarda la corsa ai playoff: la Dolomiti Energia ha avuto un evidente momento di calo e deve ancora dimostrare di esserne uscita, intanto la roboante vittoria contro Pesaro ha portato in dote due punti in più con la squadra brava a sfruttare l’occasione del calendario, ma la post season andrà inseguita fino all’ultimo. Aspettando che la diretta di Brindisi Trento prenda il via, possiamo adesso fare qualche rapida considerazione sui temi principali che potrebbero emergere da questa appassionante partita di stanza al PalaPentassuglia.

DIRETTA BRINDISI TRENTO: RISULTATI E CONTESTO

Questa diretta di Brindisi Trento, come le altre partite che arriveranno, sarà una sorta di finale per la Happy Casa: la squadra pugliese non riesce a risollevarsi e fa seguire un grande colpo a cadute rovinose che sono anche figlie della paura della retrocessione, perché a Varese con un po’ di attenzione in più sarebbe potuta arrivare una vittoria che magari nell’immediato avrebbe cambiato poco, ma che in realtà sarebbe potuta risultare determinante nel lungo periodo, anche per mettere pressione alla Openjobmetis che invece vincendo il match ha in qualche modo preso il largo.

A Trento invece inseguono i playoff, un traguardo che la Dolomiti Energia ha spesso e volentieri raggiunto nella sua permanenza in Serie A1: la squadra di Paolo Galbiati ha già archiviato la delusione per come si è conclusa la Eurocup e le scorie si sono riflesse anche in campionato, il momento negativo ha fatto uscire l’Aquila dalle prime otto della classifica ma adesso Trento potrebbe riprendere la marcia, certamente incrociare due squadre da retrocessione in giornate consecutive è un fattore che la squadra dovrà essere brava a sfruttare a pieno per evitare di andare in affanno nelle prossime settimane.











