Diretta Brindisi Treviso/ Streaming video tv: Happy casa favorita (basket A1)

Brindisi Treviso, diretta dagli arbitri Alessandro Martolini, Lorenzo Baldini e Matteo Boninsegna stasera, domenica 29 dicembre 2019 alle ore 19.00, sarà una delle sfide della sedicesima giornata del campionato di Serie A di basket. I pugliesi arrivano da un importante successo casalingo ottenuto nel giorno di Santo Stefano contro Reggio Emilia, una vittoria che ha permesso a Brindisi di interrompere una serie di 3 sconfitte consecutive subite tra Serie A e Champions League e di 4 ko di fila nel massimo campionato, una serie-no che ha fatto arretrare di molto Brindisi in classifica, ora in quinta posizione a -8 dalla vetta. Treviso invece nel posticipo di venerdì è caduta in casa contro Sassari, un 79-101 molto pesante con tanti errori in difesa e una classifica che non migliora per la De’ Longhi, che resta quartultima con Reggio Emilia e Trento, capace finora di fare meglio solamente di Pistoia, Trieste e Pesaro. Le due formazioni si ritrovano di fronte in campionato per la prima volta dal 2011, un doppio confronto in cui fu Treviso ad avere la meglio in entrambi i casi. Quasi un decennio fa, ora i rapporti di forza sono cambiati con Treviso appena tornata in questa stagione nella massima serie.

