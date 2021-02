Diretta Brindisi Trieste/ Streaming video Rai: Happy Casa favorita (Coppa Italia)

DIRETTA BRINDISI TRIESTE: PARTITA INCERTA!

Brindisi Trieste, in diretta dal Mediolanum Forum, si gioca alle ore 18:00 di venerdì 12 febbraio: è il terzo quarto finale nella Final Eight di Coppa Italia 2020-2021, la competizione nazionale di basket che ormai da 21 anni viene disputata con questa formula. La Happy Casa ha raggiunto il tabellone con la seconda testa di serie, grazie a uno straordinario girone di andata in campionato nel quale si è permessa anche di vincere qui contro l’Olimpia; parte favorita avendo mostrato di avere una squadra capace di lottare per le primissime posizioni della Serie A1, ma non potrà permettersi di sottovalutare l’impegno.

L’Allianz infatti è l’altra squadra che si è imposta al Forum, e lo ha fatto pochissimo tempo fa in maniera netta: avanza la sua candidatura sulla semifinale anche se sa di non avere il pronostico dalla sua parte, domenica ha perso in casa contro Brescia e, pur rimanendo in zona playoff, ha subito un duro colpo alle sue ambizioni. Sarà davvero interessante scoprire quello che succederà nella diretta di Brindisi Trieste; mentre aspettiamo che arrivi la palla a due possiamo provare a fare qualche rapida valutazione sui temi principali che interessano questa partita, ricordando che la vincente sfiderà in semifinale una tra Sassari e Pesaro.

DIRETTA BRINDISI TRIESTE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La Coppa Italia di basket è un appuntamento in chiaro: dunque, la diretta tv di Brindisi Trieste verrà trasmessa su Rai Sport + HD, canale disponibile al numero 57 del vostro televisore e che vi permetterà, eventualmente, di accedere al servizio in mobilità visitando il sito o l’app ufficiali di Rai Play. Ricordiamo anche la possibilità di seguire questa partita delle Final Eight sottoscrivendo un abbonamento alla piattaforma Eurosport Player, che garantisce la fornitura di tutta la pallacanestro italiana (e non solo); in questo caso la visione sarà in diretta streaming video, utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA BRINDISI TRIESTE: RISULTATI E CONTESTO

In Brindisi Trieste torna in campo la finalista della scorsa edizione della Coppa Italia: già nel 2020 la Happy Casa aveva fatto il salto di qualità riuscendo a prendersi la partita per il titolo, ma aveva avuto la peggio contro la più rodata Venezia. Ora Frank Vitucci ci riprova, con un roster che nel frattempo si è migliorato e sembra aver già trovato l’amalgama; un paio di pedine importanti, per non dire fondamentali, sono ancora in dubbio e questo potrebbe essere un problema in gara secca anche se Brindisi ha dimostrato, vincendo di autorità al PalaVerde, di poter sopperire anche all’assenza di D’Angelo Harrison che è un chiaro candidato al premio di MVP del campionato. L’Allianz Trieste ha poco da perdere: pensava di dover giocare una stagione per salvarsi e invece si è trovata alle Final Eight con pieno merito, il colpo sull’Olimpia non ha trovato conferme nel match contro Brescia ma l’annata che la squadra di Eugenio Dalmasson sta portando avanti è del tutto positiva, ora si proverà a fare il passo ulteriore prendendosi una semifinale che darebbe ancor più consapevolezza al gruppo in vista del finale di stagione, e della corsa ai playoff in Serie A1.



