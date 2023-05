DIRETTA BRINDISI TRIESTE/ Video streaming tv: la Happy Casa è già ai playoff

DIRETTA BRINDISI TRIESTE: GLI SCENARI

Parlando della diretta di Brindisi Trieste è inevitabile analizzare gli scenari che riguardano le due squadre a una giornata dal termine della regular season. Come abbiamo detto la Happy Casa è aritmeticamente ai playoff, ma potrebbe ancora prendersi il settimo posto: la differenza sarebbe nell’avversaria al primo turno (Milano o Virtus Bologna), comunque noi dobbiamo dire che la settima piazza arriverebbe con un arrivo a pari punti insieme a Brescia, possibile con vittoria di entrambe (Trento sarebbe comunque sesta) o sconfitta congiunta, sarebbe così anche se Pesaro dovesse vincere perché l’arrivo a tre con la Vuelle escluderebbe la Germani dai playoff.

Diretta/ Brescia Brindisi (risultato finale 75-69): alla Germani lo scontro diretto

Trieste invece ha 22 punti come Scafati e Napoli: una partita di vantaggio su Reggio Emilia, ma clamorosamente in coda lo scenario è praticamente identico per qualunque squadra. Anche l’Allianz quindi sarebbe salva con una vittoria, ma a differenza di altre squadre ha il vantaggio nelle sfide dirette: questo è il motivo per cui Trieste manterrebbe la sua posizione in Serie A1 anche perdendo, basterebbe soltanto che una tra Unahotels, Givova e GeVi perda. Dunque, retrocessione con un ko e vittoria di tutte le tre rivali: Difficile che succeda, ma diciamo che Marco Legovich per andare sul sicuro affronterà questa partita come la finale che in effetti è. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA/ Brindisi Trento (risultato finale 73-86): vittoria ospite!

DIRETTA BRINDISI TRIESTE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Brindisi Trieste sarà trasmessa su DMAX, e dunque rappresenta un appuntamento in chiaro per tutti: il canale di riferimento infatti è disponibile al numero 52 del vostro telecomando. Ricordiamo ovviamente che tutte le partite del campionato di Serie A1 sono fornite dal portale Eleven Sports, che da qualche tempo fa parte del pacchetto DAZN e dunque è accessibile ai suoi clienti: per gli altri, con visione in diretta streaming video, sarà possibile acquistare l’evento on demand. Infine, va detto che sul sito ufficiale della Lega (www.legabasket.it) troverete tutte le informazioni utili sul match, a partire dal tabellino play-by-play e il boxscore che sono aggiornati in tempo reale.

Diretta/ Varese Brindisi (risultato 93-86): rimonta pazzesca!

BRINDISI TRIESTE: OBIETTIVI VICINI!

Brindisi Trieste sarà in diretta al PalaPentassuglia, con palla a due alle ore 18:00 di domenica 7 maggio: sarà un match molto delicato nella 30^ giornata di basket Serie A1 2022-2023, entrambe le squadre entrano nell’ultima giornata di regular season dovendo ancora timbrare i rispettivi obiettivi che però sono vicini. Anzi: per Brindisi i playoff sono già aritmetici avendo Pesaro perso a Napoli, dunque anche il ko subito a Brescia è stato indolore per la Happy Casa che ora può solo scoprire se dovrà giocare il primo turno contro Milano o la Virtus Bologna.

Trieste invece è ad un passo dalla salvezza: la vittoria contro Verona è stata fondamentale in tal senso, l’Allianz non solo è padrona del suo destino ma retrocederebbe soltanto in caso di tre risultati sfavorevoli, il che la pone tutto sommato in una botte di ferro. Vedremo allora cosa succederà tra poche ore nella diretta di Brindisi Trieste; mentre aspettiamo che arrivi la palla a due possiamo fare qualche rapida considerazione circa i temi principali che potrebbero animare questa interessante serata di basket prevista al PalaPentassuglia.

DIRETTA BRINDISI TRIESTE: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Brindisi Trieste dunque conta solo per l’Allianz: la squadra giuliana comunque si trova ad un passo dalla salvezza, come già detto è stata fondamentale la vittoria casalinga timbrata contro Verona e, in più, qualche risultato che è maturato sugli altri campi. All’inizio della stagione forse avrebbero scommesso in pochi sulla squadra allenata da Marco Legovich, che invece ha goduto della fiducia da parte della società e si sta davvero avvicinando a un traguardo importante dal quale poi si potrà eventualmente ricostruire.

Per quanto riguarda Brindisi, la Happy Casa è ai playoff: in questo certamente deve anche ringraziare la penalizzazione inflitta a Varese, in caso contrario questa partita interna contro Trieste sarebbe stata uno spareggio delicatissimo ma Frank Vitucci, questo conta, nel girone di ritorno ha saputo cambiare il passo della squadra pugliese facendola rendere realmente secondo il modo in cui il roster era stato costruito. Adesso vedremo se Brindisi giocherà contro la Virtus Bologna oppure Milano: diciamo che cambierebbe davvero poco, ma questo poi ce lo dirà il parquet quando sarà il momento…











© RIPRODUZIONE RISERVATA