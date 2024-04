DIRETTA/ Brindisi Turris video streaming tv: ci sono tanti pareggi nei precedenti (27 aprile 2024, Serie C)

DIRETTA BRINDISI TURRIS: TESTA A TESTA

La diretta Brindisi Turris sta per iniziare. Questo sarà il testa a testa numero 14 nella storia di queste due squadre con una supremazia del club di Torre del Greco che fin qui ha vinto 5 partite contro le sole 2 del Brindisi. L’esito più comune è però quello del pareggio con ben 6 segni X. L’ultima sfida vale a dire quella dell’andata è terminata 3-1 per la Turris ed è stata la prima partita in C tra queste due compagini dal lontano 1982.

In mezzo ci sono state due stagioni (2011/2012 e 2013/2014) nel Girone H di Serie D dove la Turris ne ha vinte due concedendo solo due pareggi. La vittoria più recente del Brindisi è anche la sfida con più reti nella storia di questo scontro diretto ovvero il fatiscente 5-2 in favore dei biancoazzurri del 1982, sedicesima giornata di campionato. (aggiornamento di Christian Attanasio)

DIRETTA BRINDISI TURRIS STREAMING VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

La diretta Brindisi Turris verrà trasmetta sui canali di Sky o, in alternativa, in streaming sulle piattaforme di NOW TV e Sky GO. Anche noi seguiremo il match con una diretta testuale con costanti aggiornamenti per poter vivere i momenti salienti della partita.

LA PRESENTAZIONE

Seguiamo la diretta Brindisi Turris per una partita che si gioca oggi, alle 18.30, valevole per la 38esima e ultima giornata del Girone C di Serie C dove arriveranno gli ultimi verdetti di un campionato incerto fino alla fine. I padroni di casa del Brindisi stanno per archiviare una stagione da dimenticare completamente e da usare come punto di partenza per iniziare un nuovo progetto. I pugliesi sono ultimi in classifica con soli 25 punti all’attivo e, nelle ultime quattro partite, sono riusciti a rendere ancora più amara la retrocessione portando a casa tre vittorie ed un pareggio.

Molto delicata, invece, la situazione della Turris con i campani che occupano la 16esima posizione ad un solo punto di distanza dal Catania salvo al 15esimo posto. La squadra di Menichini dovrà vincere e sperare in un risultato favorevole da Catania per evitarsi i playout e rimanere in Serie C. L’ultima partita ha visto la Turris pareggiare 0 a 0 con il Monterosi penultimo complicandosi ulteriormente la classifica.

BRINDISI TURRIS: LE PROBABILI FORMAZIONI

Passiamo alle probabili formazioni della diretta Brindisi Turris dove entrambe le squadre sono in cerca di conferme e certezze. I padroni di casa potrebbero schierare una formazione molto simile a quella scesa in campo nell’ultima giornata contro il Picerno. La maglia da titolare di Trotta dovrebbe essere confermata con il ballottaggio che si creerà per formare la coppia tra Guida e Speranza.

Per Leonardo Menichini le scelte dovranno essere molto oculate e precise in cerca della formazione migliore possibile per provare a rimanere in C. A centrocampo potrebbe trovare spazio Samuel Pugliese in ballottaggio con Nicholas Siega. La coppia offensiva dovrebbe essere confermata con Jallow e De Felice impensieriti da Giannone che potrebbe comunque trovare un buon minutaggio.

BRINDISI TURRIS, LE QUOTE

E per chi volesse scommettere sulla diretta Brindisi Turris? Le quote proposte da Snai ci offrono come sempre un eloquente quadro della situazione: vittoria del Brindisi quotata 6.00, molto alta considerando la retrocessione già sancita dei pugliesi. Il pareggio moltiplica 3.70 volte la posta scommessa mentre la vittoria della Turris viene offerta a una quota di 1.45.

